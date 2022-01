¿Te imaginabas que Marvel Studios iría por esta línea argumental? Hasta antes de “Avengers: Endgame”, las cintas de los Vengadores simplemente se caracterizaban por un héroe que descubre sus poderes y se enfrenta a villanos de su calibre. Pues ahora tendremos a los multiversos complicándolo todo.

Tan solo en la serie “Loki” de Disney Plus, ya se adelanta la llegada de diferentes versiones de Kang el Conquistador, los cuales luchan para dominar la línea del tiempo. En “Spider-Man: No Way Home” también vimos lo peligroso que es jugar con los multiversos.

Doctor Strange realiza mal un hechizo y varios villanos del Hombre Araña comienzan a aparecer. Entre ellos se encuentran los personajes de las cintas dirigidas por Sam Raimi: Doctor Octopus, Duende Verde y el Hombre de Arena.

En una entrevista con el medio Variety comentó acerca de cómo se sintió ver a sus personajes de regreso a la pantalla grande.

“Fue muy divertido. Me encantó ‘No Way Home’ y el público con el que la vi enloqueció. Fue estupendo ver a Alfred interpretar el personaje, y a Willem Dafoe; ya solamente con verles llevarlo a otro nivel. Y Tobey estuvo genial, como siempre. Lo mejor que puedo decir es que fue refrescante”, comentó.

¿Este será el futuro de Marvel?

Como mencionábamos antes, los multiversos ahora serán la nueva normalidad de Marvel Studios. La cinta “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” introducirá los problemas del tema y a las variantes de Doctor Strange.

Scarlet Witch allí cumplirá un rol fundamental. No solo debido a que había creado una realidad de bolsillo en Westview, sino que ha estado estudiando el libro Darkhold durante todo este tiempo.

