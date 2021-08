Hace unos meses atrás, Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya compartieron un clip en sus redes sociales a modo de broma para filtrar, aparentemente, el nombre oficial de la película de Marvel. Al final, se dio a conocer que el título será “Spider-Man: No Way Home”.

Desde entonces, muchos fans han comenzado a compartir teorías acerca de la trama hasta que llegó el primer tráiler oficial y confirmó que veremos algunos elementos de los multiversos.

Por lo pronto, se sabe que varios villanos de las pasadas cintas de Spider-Man se suman a la producción. Doctor Octavius fue el único que mostró su nueva apariencia, pero también se ve una de las bombas calabaza del Duende Verde.

En cuanto a los demás personajes, se ven rayos (de Electro), una montaña de arena que se levanta (Hombre de Arena) y a un misterioso personaje que podría ser Lagarto. Sin duda será increíble ver a estos villanos luchando contra Peter Parker.

¿El Hombre de Arena como superhéroe?

Según una nueva teoría, el Hombre Arena no se estaría enfrentando a Spider-Man, sino que lo estaría ayudando. En un clip del tráiler vemos que recibe uno de los rayos de Electro.

Cabe resaltar que todavía no se confirma a los personajes que integrarán a los Seis Siniestros. Inclusive, se ha especulado de que Doctor Octavius sería un aliado, ya que no cerró la cinta con Tobey Maguire como un enemigo, sino que recapacito de sus acciones.

Habrá que esperar hasta el estreno. “Spider-Man: No Way Home” llegará a los cines el 17 de diciembre de este año si es que no hay retrasos por el coronavirus. Recordemos que la cinta finalizó su rodaje tan solo hace unos meses atrás.

IS SANDMAN BLOCKING THE LIGHTNING TO SAVE SPIDER-MAN??? pic.twitter.com/eIiqNHljzw — advit (@addyvit) August 24, 2021

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.