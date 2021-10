Jon Watts, el director de “Spider-Man: No Way Home”, comentó que esta película realmente podría considerarse como “Spider-Man: Endgame”. Se trata de la película más ambiciosa del universo del arácnido, ya que contará con la presencia de actores de las pasadas cintas de la franquicia como Alfred Molina.

El actor mencionado volverá a vestir el traje de Doctor Octavius, el mismo que usó en la pasada cinta con Tobey Maguire. Como es de esperarse, Sony también confirmó el regreso del Duende Verde y Sandman.

Lamentablemente, será la última cinta en solitario de Tom Holland en el UCM. En una reciente entrevista para la revista Empire, comentó acerca de su futuro con los Vengadores y si volverá a vestir el traje de superhéroe.

“Un día más de trabajo en No Way Home , que será un día agridulce”, comenzó explicando. Intentó evitar la pregunta acerca de si tiene más proyectos con Marvel pero solo atinó a decir: “honestamente, no lo sé”.

“Es la primera vez desde que me eligieron como Spider-Man que no tengo un contrato. Y es... es realmente difícil para mí hablar porque hay tantas cosas que me encantaría hablar sobre eso. Me ayudaría a embellecer lo que estoy tratando de explicar. Pero no puedo porque arruinaría la película”, añadió.

Tráiler de “Spider-Man: No Way Home”

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.