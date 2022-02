¿Crees que Charlie Cox debía tener un papel mucho más importante en la última cinta de Spider-Man? Sin duda, los fans quedaron sorprendido con la aparición sorpresa del actor Charlie Cox; lamentablemente, no participó del combate final.

Solo atino a seguir su papel del mejor abogado del Universo Cinematográfico de Marvel pero reveló su identidad secreta en una divertida escena en la que Parker y compañía estaban siendo acosados por la gente.

En un momento, rompen un cristal con una ladrillo y sus reflejos logran superar al sentido arácnido de Parker para detener el proyectil. Todos le preguntan cómo es que hizo eso y solo responde: “soy un buen abogado”.

Tom Holland quiere trabajar con Charlie Cox

“Trabajar con Charlie fue muy emocionante. Yo era muy fan de las series de Daredevil y creo que es un actor fantástico”, comentó Hollándote en una entrevista con el medio The Hollywood Reporter.

“Ha hecho un gran trabajo con el personaje, y pese a que es un camelo pequeño, creo que ha marcado el futuro de lo que veremos”, añadió el actor. “Espero que algún día que Spidey y Daredevil formen un equipo de nuevo”, finalizo en su intervención. Tom Holland Hopes for Spider-Man and Daredevil Team-up With Charlie Cox

Tráiler de “Spider-Man: No way Home”

