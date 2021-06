Marvel Studios y Sony todavía mantienen los detalles de Spider-Man: No Way Home en reserva. Por lo pronto, Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon compartieron algunas fotos y videos en sus redes sociales en donde revelaron el nombre oficial de la tercera cinta del Hombre Araña.

Por otro lado, los actores Jamie Foxx y Alfred Molina confirmaron que regresarán a sus respectivos papeles de Electro y Doctor Octopus. De esto nacieron varias teorías que involucran los multiversos.

En las series “WandaVision” y “Loki” ya se ha abordado la temática y se explorará más al respecto en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. Por este motivo, se ha especulado también acerca del retorno del actor Willem Dafoe.

El actor participó en una entrevista con el medio Collider en donde le preguntaron acerca de su nuevo proyecto o las siguientes producciones en las que participará. Lamentablemente, no comentó nada acerca de Marvel.

“Bueno, las otras cosas que he estado haciendo últimamente... Espero esperar hasta que ellos estén listos para compartirlo”, detalló en la entrevista. Se cree que podría tratarse de su trabajo en Marvel, ya que la empresa es sumamente restrictiva con respecto a la información que sus actores pueden compartir.

Emma Stone responde sobre si tendrá un papel en “Spider-Man: No Way Home”

La trama de “Spider-Man: No Way Home” sigue siendo todo un misterio. Los rumores y teorías apuntaban a que la siguiente cinta del Hombre Araña se centraría en los multiversos y traería de regreso a varios personajes de pasadas películas.

Alfred Molina y Jamie Foxx, por lo pronto, han confirmado que volverán a interpretar a sus personajes (Doctor Octavio y Electro). No obstante, hay otros actores como Andrew Garfield que simplemente desmintieron que lo hayan llamado para el rodaje.

Comentó que le encantaría ser parte del proyecto y que la idea de los multiversos con diferentes Peter Parker le gusta pero que Marvel no los in incluido en el guion. Emma Stone también explicó que no será parte de la cinta.

En una reciente entrevista con el medio MTV News, la actriz explicó que sí ha escuchado de los rumores pero que lamentablemente no trabaja para Marvel ni Sony.

“Escuché esos rumores. No sé si se supone que debo decir algo, pero no estoy [involucrada]. No sé lo que se supone que debes responder como alumna.”, explicó.

Qué otro personaje te gustaría ver en esta nueva cinta del UCM. Recientes rumores explican que Willem Dafoe podría volver a su papel de Duende Verde, básicamente como líder de los Seis Siniestros.

