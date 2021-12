En pasadas entrevistas con los actores involucrados en el UCM, se ha confirmado que Marvel Studios toma medidas extremas para evitar que se filtre contenido antes del estreno. No obstante, hay actores que son propensos a compartir algunos detalles, como Tom Holland. En “Spider-Man: No Way Home” se ha evitado por todos los medios que se confirme un cameo sorpresa.

Desde mutilar los guiones, hasta emparejar a los actores en las entrevistas, Marvel lo ha probado todo para evitar spoilers. Lamentablemente, ya hemos visto con el estreno de “Avengers: Endgame” que pueden ponerle una contención a la avalancha de filtraciones.

Mark Ruffalo, por ejemplo, comentó que todos los Vengadores morían en “Infinity War”, mientras que Tom Holland le comentó a Zendaya y a Jacob Batalon que Iron Man moría en “Endgame” cuando enfrentaba a Thanos.

Recientemente, en una entrevista vía online, se le preguntó a los tres actores acerca de los spoilers. Zendaya le recriminó a Holland sobre la filtración del destino de Tony Stark. Misma situación con Jacob Batalon, quien ya sabía de antemano qué es lo que sucedía con las gemas del infinito.

¿Hay spoilers de “Spider-Man: No Way Home”?

Por lo pronto, todo lo que se sabe están dentro de las especulaciones y rumores. Sony Pictures Entertainment y Marvel han guardado especial silencio con respecto al reparto de “No Way Home”, mientras que los actores solo hablan de lo que ya hemos visto en los avances.

Sin embargo, hay momento en los que uno puede casi asegurar que Tobey Maguire y Andrew Garfield son parte del reparto. Holland reaccionó al segundo tráiler y se le escapó un “¿y dónde está...?”, antes de hacer silencio e interrumpir su comentario con otro tema.

Habrá que esperar hasta el 17 de diciembre para conocer la verdad detrás de la locura de los multiversos.

