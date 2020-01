Seguro has visto algo así en algún meme, pero alguien se tomó el trabajo de hacerlo realidad. Un video publicado en YouTube muestra al Spider-Man de Tobey Maguire bailando con Joker (Joaquin Phoenix) en las emblemáticas escaleras de la película de Todd Phillips.

El video combina las escenas de Joker con la silueta del Hombre Araña en la película Spider-Man 3 de Sam Raimi, específicamente en las escenas donde el personaje de Tobey Maguire padecía de los efectos del simbionte.

El baile del Joker ha hecho que las escaleras sean un lugar concurrido por los turistas y aficionado de la película. Los vecinos, incluso, han mostrado su fastidio con la concurrencia de gente extraña al barrio de The Bronx en Nueva York.

JOKER | Nominaciones en los Oscar

‘The Joker’ fue la película con más nominaciones en diferentes categorías. Sin embargo, no la tendrá fácil ya que compite con títulos como ‘The Irishman’, ‘Once Upon a Time’, ‘Marriage Story’, ‘Parasite’ en la categoría como Mejor Película del Año.

Recordemos que hace una semanas, Joaquin Phoenix se hizo con el premio a Mejor Actor Drama en los ‘Globos de Oro’. No cabe duda que esto influyo mucho para que la película dirigida por Todd Phillips, sea nominada en varias categorías.

NOMINACIONES DE ‘THE JOKER’ EN LOS PREMIOS OSCAR

Actor Principal (Joaquin Phoenix)

Mejor Director (Tod Phillips)

Mejor Película

Mejor Vestuario

Mezcla de Sonido

Edición de Sonido

Música original

Mejor edición

Mejor cinematografía

Maquillaje

Guión adaptado}