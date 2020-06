El múltiples ocasiones, se ha revelado que el actor Ryan Reynolds, quien interpreta a Deadpool, se ha reunido con Marvel Studios y Disney para definir el futuro del ‘Bocazas’ y su universo cinematográfico que comparte con algunos mutantes de los X-Men.

Pese a que es confirmado que habrá una siguiente cinta de Deadpool, todavía no se ha revelado la trama ni si los personajes del UCM (Vengadores) estarán presentes de alguna forma.

El medio We Got Discovered reportó que Kevin Feige, CEO de Marvel Studios tiene la intención de sustituir a Rhett Reese y Paul Wernick, los guionistas de las primeras cintas de Deadpool por Christopher Markus y Stephen McFeely, quienes se encargaron de Avengers: Endgame.

Todo parece indicar que Fox y Disney todavía tienen mucho que negociar antes de dar inicio a la producción de Deadpool 3. Por lo pronto, Marvel Studios está centrado en la producción de Black Widow y The FAlcon and The Winter Soldier (las dos se vieron afectadas por el coronavirus).

Marvel ocultó esta referencia de Capitán América en Hulk (2008)

Marvel Studios ocultó muchas referencias en sus películas en estos 12 años. Curiosamente, no se toma como punto de partida de la cinta The Incredible Hulk del 2008 sino la de Iron Man que llegó meses después. Desde ese momento se comenzó a construir el UCM.

Edward Norton fue quien le dio vida al hombre verde cuando Universal estaba detrás de la producción pero en la primera cinta de Los Vengadores se reemplazó con Mark Ruffalo. Lo curioso es que tras 12 años de su estreno, se reveló una referencia a Capitán América.

El usuario u/JoJosapiens de Reddit compartió una imagen en donde se se que la fórmula del super soldado lleva una etiqueta en donde se le que ha sido desarrollada por “Dr. Reinstein”.

El fan explica que en los cómics de Marvel, Reinstein era un nombre clave usado por Dr. Abraham Erskine, el cual había desarrollado este suero para transforma a Steve Rogers en lo que es ahora.