El coronavirus frenó el calendario de estrenos de Marvel Studios. Se esperaba que en abril de 2020 llegará a los cines la cinta “Black Widow”; no obstante, se tuvo que postergar hasta julio de 2021. Otras producciones tuvieron que frenar su rodaje, como “The Falcon and the Winter Soldier”.

Recordemos que esta última serie se estaba rondando en República Checa pero se detuvieron las acciones por la COVID-19. Pese a esto, Marvel logró reanudar el rodaje y eventualmente estrenar la serie en Disney Plus.

El 9 de junio se estrenará “Loki” y el 9 de julio será el turno de la Viuda Negra. Este solo será el inicio de la fase 4 del UCM, ya que hace días compartió el primer tráiler oficial de “Eternals”.

Por otro lado, también trabaja en “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, “Spider-Man: No Way Home”, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Thor: Love and Thunder”, “What If ...?”, “Ms. Marvel” y “Hawkeye”.

“She-Hulk” y “Moon Knight” son dos producciones que recién están realizando sus primeros fichajes de actores. “Secret Invasion”, “Black Panther: Wakanda Forever”, “The Marvels” y “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” comenzarían sus rodajes pronto.

“Loki” comparte las imágenes del detrás de cámaras antes de su estreno

A través de Disney Plus, la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores inició con el estreno de “WandaVision” y “The Falcon and the Winter Soldier”. Marvel Studios explicó en estos estrenos lo que sucedió luego del chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame”. No obstante, Loki tomará otro camino.

El dios del engaño tendrá una serie propia que parte desde el error de los Vengadores. Recordemos que Iron Man dejó caer el Teseracto a los pies de Loki y este último se escapó a otra dimensión.

La serie, en los diferentes avances, nos revela que Loki realmente tuvo aventuras en diferentes líneas temporales y causó destrozos en la línea de tiempo original. Por este motivo, se le ve con un traje de presidiario que lleva las siglas TVA.

La autoridad del tiempo lo capturo y le puso como sanción ayudar a los agentes a revertir la situación que él ha causado. No conectaría la serie con las demás producciones de la fase 4.

Recientemente, el portal The Cosmic Wonder publicó en su cuenta de Twitter nuevas fotos del detrás de cámaras de “Loki”. Como se puede ver en estas imágenes, el trabajo de escenarios es sorprendente.

