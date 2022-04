“Moon Knight” es la nueva serie de moda en Disney Plus. Marvel Studios estrenó esta producción para contar algunos detalles que ocurren en paralelo con “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Hawkeye”. Por supuesto, hasta el momento, se ha mantenido alejada la serie de la aparición de mención de otros Vengadores.

Trata acerca de un vendedor de recuerdos en un museo que debe enfrentar momentos complicados en su vida, causados por las personalidades que viven en su cabeza. En algunas ocasiones es Steven Grant y en otras es Marc Stector.

El actor Oscar Isaac ha tenido que aprender a hablar en inglés británico y estadounidense para poder interpretar a los personajes. Según explica el director Mohamed Diab, Isaac quería interpretar a una sola personalidad durante un capítulo y cambiar a otra en el siguiente estreno.

Sin embargo, el director sabía que no era lo adecuado para la producción, así que intentó convencerle poco a poco de probar el cambio de personaje durante escenas. En el último video subido a Marvel.com, habla al respecto.

“Al principio, no teníamos claro quién es Marc y quién es Steven. Al principio, Oscar solo quería [encarnar] a Steven un día y a Marc un día, nunca el mismo día. Después de un tiempo, hubo un par de escenas en las que estaba hablando en el espejo y le dije: ‘¿Por qué no intentas [ambos personajes]?’ Seguí presionándolo y animándolo. De repente, hizo algo mágico”, detalló.

Recordemos que en el tercer episodio, vemos que Oscar Isaac cambia completamente de rostro y timbre de voz para poder simular el cambio de personalidad.

