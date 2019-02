Marvel Studios está trabajando para que el público quede contento con el nuevo Wolverine

La información que llega desde el mando drectivo deMarvel Studios es que tiene que encontrar al Wolverine perfecto. Es decir, el actor que lo interprete tiene que conseguir que todos los fans lo acepten desde el principio y que no haya una “Civil War“ en redes de los que están a favor y los que están en contra. Será complicado, pero si han demostrado algo en el estudio de cine es que saben escoger muy bien a los actores.

El mayor problema es que en Marvel Studios se enfrentan a una situación nueva. Cuando escogieron a Chris Hemsworth, Robert Downey Jr. o Chris Evans, no sabían como resultarían como Thor, Iron Man o Capitán América. Pero al menos los fans no tenían a nadie con quien compararlo. Solo había unas películas muy malas de poco presupuesto de los años 90. Pero ahora ya existe un Wolverine en el cine que hemos disfrutado desde el año 2000. Se trata de Hugh Jackman, uno de los actores más queridos de la actualidad. Por lo que sustituirlo no será nada fácil. Por eso se ha convertido en la prioridad número uno del estudio.



Curiosamente Kevin Feige, presidente de Marvel siempre se ha mostrado muy ilusionado por introducir a los X-Men. En Marvel harán las cosas sencillas, para que todos los espectadores no se vuelvan locos al ver a estos personajes junto a los Vengadores y el resto de héores. El casting de los mutantes es relativamente sencillo. Además cuando hicieron las películas de FOX no usaron los trajes originales de los cómics. Pero Wolverine es un asunto diferente.



No será nada fácil y sobre todo no quieren crear polémicas, ya que han aprendido mucho de experiencias como la de Han Solo. Ya que usaron un actor que no se parecía en nada a un joven Harrison Ford. Por tanto la gente lo rechazó constantemente y las repercusiones en taquilla fueron evidentes.