La Fase 4 del UCM traerá a nuevos superhéroes a la línea original de los Vengadores. Black Widow tan solo será un inicio para lo que traerán series como ‘Falcon and the Winter Soldier’, ‘Loki’, ‘Moon Knight’, 'Ms. Marvel’ y ‘She-Hulk’.

Sin duda, la empresa productora cuenta con mucho contenido para justificar el precio de la suscripción a Disney Plus. No obstante, hasta el momento no se ha revelado la sinopsis de las diferentes producciones que están en camino.

Pues gracias a Illuminerdi, hemos conocido los primeros detalles de la trama y algunos otros sobre el casting que se está realizando para los papeles secundarios. Según el portal mencionado, Jennifer Walters será una exitosa abogada que trabaja en casos de derechos para superhéroes, algo muy similar a lo que se ve en los cómics.

Según el reporte, se está buscando una actriz de 26 a 28 años para que interprete a la mejor amiga de Walters. No se ha revelado el nombre pero se cree que se trata de Jill Stevens, quien aparece en las historietas.

Por otro lado, Marvel Studios está en busca de Meg, un personaje de 29 a 35 años que cumple el rol de abogada sustituta con gran sentido del humor. Este personaje aparentemente no aparece en los cómics. ¿Veremos a Mark Ruffalo? Por lo pronto, no hay detalles del retorno del actor pero no sería descabellado ver a un Hulk retirado tras Avengers: Endgame.