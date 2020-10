Marvel Studios prepara el estreno de varias series y películas en Disney Plus, las cuales expandirán la fase 4 del Universo Cinematográfico de los Vengadores. Todo comenzará con Black Widow y eventualmente, la productora llegará a hasta She-Hulk.

Como es de esperarse, todos estos estrenos han tenido que postergarse tras el brote del coronavirus. Estas son las nuevas fechas de estreno de la fase 4 del UCM.

Nuevas fechas de estreno de la fase 4 de Marvel Studios

Black Widow - 7 de mayo del 2021

Eternals - 5 de noviembre del 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 9 de julio del 2021

Tercera película de Spider-Man - Fecha tentativa para diciembre del 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 2021

WandaVision - Se filtró en el tráiler que llegaría en octubre del 2020.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - Sin fecha

Thor: Love and Thunder - Sin fecha

Capitana Marvel 2 - Sin Fecha

Black Panther 2 - Sin fecha, posiblemente cancelado

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - Sin fecha

Por lo pronto, Marvel todavía no decide la fecha de estreno de She-Hulk pero ya está buscando actores para la serie de Disney Plus. Hace unas semanas los rumores indicaban que Tatiana Maslany interpretaría a Jennifer Walters pero la actriz lo ha desmentido.

En una entrevista con The Sudbury Star, la actriz comentó que esto no es real, se trató de un malentendido.

“Eso en realidad no es algo real y es como un comunicado de prensa que se salió de control. No lo es en absoluto. He estado conectada con estas cosas en el pasado y la prensa se ha puesto al tanto, pero en realidad no es una cosa, desafortunadamente”, explicó.