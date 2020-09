Marvel Studios anunció que el Universo Cinematográfico de los Vengadores se expandirá con el estreno de varias películas de la fase 4 y una tanda de series exclusivas en la plataforma Disney Plus.

Lamentablemente, el UCM tuvo que postergar el estreno de Black Widow, The Eternals y la producción de The Falcon and The Winter Soldier debido a la pandemia del coronavirus. Estas son las nuevas fechas de estreno del UCM.

Nuevas fechas de estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (posterior a la COVID-19)

Black Widow (6 de noviembre del 2020)

The Eternals (12 de febrero del 2021)

Shang-Shi and the Legends of the Ten Rings (7 de mayo del 2021)

Spider-Man 3 (5 de noviembre del 2021)

Thor: Love and Thunder (11 de febrero del 2022)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (25 de marzo del 2022)

Black Panther 2 (sin fecha definida)

Capitana Marvel 2 (8 de julio del 2022)

A través de las redes sociales, el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk en el UCM, felicitó la inclusión de la actriz Tatiana Maslany como She-Hulk. Es ella la elegida para darle vida a Jennifer Walters.

Por lo pronto, Marvel Entertainment no se ha pronunciado al respecto. Fue el medio Deadline el cual dio la primicia del nuevo fichaje en el equipo de los Vengadores.

Marvel: Tatiana Maslany será She-Hulk en el UCM y los actores reaccionan. (Foto: captura)