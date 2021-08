¿Buscas nuevas series en streaming? “What if...?” es la nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel que llega justo después de “WandaVision”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Loki”. La gran diferencia con las pasadas producciones es que esta es animada.

En el estreno de esta serie, hemos visto que el Vigilante se encarga de narrar diferentes historias de los multiversos que parten desde la ruptura de la línea del tiempo tras la muerte de Kang el Conquistador.

Como es de esperarse, muchos fans se han preguntado si veremos más series cortas animadas de los Vengadores. Brad Winderbaum, el productor de “What if...?”, explicó al respecto en una entrevista con el medio Variety.

¿Más series animadas en Marvel?

“Nos dimos cuenta de que hay muchos caminos interesantes que puedes explorar con la animación”, detallaba sobre el hecho de que sí cuentan con varias producciones animadas en camino.

No obstante, advirtió que no se alejarán a la historia original del Universo Cinematográfico de Marvel.

“Cualquier proyecto que vamos a crear debe ser necesario (para la trama) para que sea animado... Hay muy pocas ganas de tomar una pieza de propiedad intelectual que sea popular porque vamos a sacar una película y simplemente hacer un programa animado al respecto. No vamos a hacer eso”, detalló.

