Thor: Love and Thunder está por llegar a las carteleras de todo el mundo. Esto hace que la comunidad haga memoria sobre cómo se desarrollaron las cosas para el dios nórdico en el UCM, y uno de esos datos curiosos que nada suman es por qué Thor le dice conejo a Rocket Raccon, quien en realidad es un mapache.

Los fans de Marvel no se quedaron de brazos cruzados y han popularizado una teoría en Reddit.

Thor y Rocket Raccoon se conocieron por primera vez en Avengers: Infinity War e hicieron buenas migas. A lo largo de la película, Thor sigue refiriéndose inexplicablemente a Rocket como un “conejo” a pesar de las correcciones hechas por el mismo Rocket. Si bien se trata de un recurso humorístico, hay algo curioso sobre este detalle para entender el UCM.

Thor no pisó la Tierra (Midgard) por primera vez en los eventos de la primera película de la saga, estrenada en 2011. Antes de llegar a Nuevo México, los dioses nórdicos ya aparecían en la mitología nórdica del siglo VII. Eso quiere decir que los viajes de Thor a la Tierra se limitaron a Escandinavia.

Dado que los mapaches no eran una especie autóctona europea -no llegaron a Europa y Escandinavia hasta la década de 1930-, resulta comprensible que Thor no sepa de este animal desde su última visita a la Tierra. Esto hace que Thor se refiera a Rocket como un conejo, porque es lo más parecido que ha visto desde su última aparición en Midgard.

Además, en Avengers: Endgame, Rocket fue perseguido por guardias asgardianos, uno de los cuales gritó: “¡Coge ese conejo!”, dando a entender que en Asgard tampoco son capaces de identificar un mapache y lo comparan con un conejo.

Todo esto nos lleva a pensar que el error de Thor con respecto a Rocket se basó en que nunca antes se había encontrado con un mapache, ni él ni toda su gente asgardiana desde la última visita de los dioses nórdicos a la Tierra, hace ya muchísimos años.

MARVEL | Historia de Gorr

La historia de Gorr the God Butcher empieza con Thor: God of Thunder #1 de 2013. Sucede que Gorr nació en un planeta árido sin nombre donde los terremotos, la falta de agua y los animales salvajes son comunes. A pesar de las circunstancias, el pueblo de Gorr confiaba ciegamente en los dioses. Cuando la madre de Gorr, su pareja y sus hijos murieron, pensó que los dioses no podían existir y eso le costó el exilio. Luego Gorr supo que los dioses existían pero no ayudaban a los necesitados, como sucedió con su familia, juró matarlos a todos.

