Siguen las teorías sobre qué es lo que está sucediendo en WandaVision, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney+. Luego del estreno del tercer capítulo, la comunidad parece estar convencida de que la trama está basada en los cómics House of M, ¿pero qué tanto hay de las historietas en esta producción para la caja chica?

El podcast Phase Zero tiene una respuesta atrevida para los seguidores de Marvel y WandaVision: toda la serie podría ser simplemente el primer número de House of M.

La primera entrega de House of M, publicado originalmente en 2005, muestra a Charles Xavier tratando de nivelarse con Wanda Maximoff mientras ella está creando una realidad falsa para sí misma en la que pueda vivir feliz para siempre con sus hijos.

Todo parece marchar bien hasta que el Profesor X pierde la capacidad de evitar que la realidad imaginada por Scarlet Witch se convierta en la nueva realidad para todo el universo. Entonces, los superhéroes de Marvel debaten sobre si deben o no matar a la Bruja Escarlata para proteger su universo.

Critics are raving about Marvel Studios' #WandaVision. The Original Series is now streaming on @DisneyPlus. pic.twitter.com/9yI42hxgtV — WandaVision (@wandavision) January 23, 2021

Al final del primer número, antes de que todas las partes acordaran una decisión clara, Wanda usa sus poderes para consumir a todos en una nueva realidad. Los personajes muertos vuelven a la vida. Se alteran los personajes vivos. La mayoría está despojada de sus recuerdos. El resto de la serie se centra en restaurar la realidad principal que los personajes conocían antes de que Scarlet Witch cambiara todo.

Entonces, la razón principal para creer que WandaVision es tan solo el primer capítulo de House of M es el cronograma que Marvel tiene preparado para sus producciones de Marvel para la Fase 4. Tanto series como películas suceden antes de los acontecimientos de WandaVision y solo las nuevas entregas de Spider-Man y Dr. Strange tendrán lugar después para tratar de reacomodar la realidad creada por Wanda.

“Black Widow se desarrolla antes de WandaVision. Creo que Shang-Chi se desarrollará durante The Blip. The Eternals se establece antes, tal vez después, pero definitivamente mucho antes de WandaVision. Se suponía que The Falcon y The Winter Soldier saldrían originalmente antes WandaVision. Loki se establece antes que WandaVision. Todas estas cosas, ¿y si es en un mundo real alternativo que no sucede? Todas estas cosas no se ven afectadas por el resultado de WandaVision”, explica el podcast.

“Lo primero que se garantiza que se establecerá después de WandaVision es Spider-Man 3 y sabemos que será todo tipo de multiverso loco. Luego, todo se aclarará en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entonces, creo que WandaVision va a terminar con la realidad alternativa consumiendo toda la realidad, y el multiverso abierto de par en par”, agregó.

MARVEL | Mephisto en WandaVision

En el nuevo episodio de Dale Play, compartimos una de las teorías más comentadas en los foros especializados de Marvel. Hay varios aspectos que adelantarían la llegada de Mephisto, el amo de los infiernos, como el responsable de que Wanda viviera en una alucinación donde todo parece estar diseñado para que ella sea la mujer más feliz mundo. Y es que el diablo es el personaje adecuado cuando se trata de vivir de las ilusiones.

Además de los primeros capítulos de WandaVision, que ya están disponibles en la plataforma de video streaming Disney, hay que considerar los avances y las historias que Marvel ha desarrollado años atrás para Scarlet Witch.

