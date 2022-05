Hay algo que no cuadra en el nuevo tráiler de Thor: Love and Thunder. Que el entuasiasmo por la aparición de Jane Foster (Natalie Portman) como Mighty Thor no te haga perder la noción sobre qué cosas suceden en el escenario y qué cambios llegarían a suceder para la edición final. Marvel se ha caracterizado por ocultar ciertas escenas que nunca llegan a la pantalla grande, pero hay un caso particular en el que aparentemente la aparición de Foster en el primer tráiler sería una ilusión.

El primer avance de Thor: Love and Thunder, estrenado hace poco más de un mes, muestra al dios nórdico vistiendo un traje anticuado y rudimentario al momento de encontrarse con Mighty Thor. El problema viene con el segundo tráiler cuando vemos que la escena continúa con Thor luciendo una armadura brillante y un casco alado. ¿Cómo es esto posible?

Una teoría apunta a que Thor, en realidad, tiene una visión de Mighty Thor antes de que el dios asgardiano mejorara su propia armadura. Esta idea se basa en la sensibilidad de Thor por los sueños proféticos, algo que ya hemos visto en Avengers: Age of Ultron.

Thor cuando cree ver a Jane Foster en Love and Thunder

El elenco de Thor: Love and Thunder tiene a la comunidad al borde de sus asientos. Chris Hemsworth no solo regresa como Thor, sino que Natalie Portman regresa como Jane Foster, Tessa Thompson como Valkyrie, Jaimie Alexander como Lady Sig y se espera que algunas de las estrellas de Guardianes de la Galaxia aparezcan en la película.

Thor con armadura en Love and Thunder

El estreno de Thor: Love and Thunder está programado para inicios de julio de 2022.

DOCTOR STRANGE 2 | El ojo de Agamoto

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sacudió a la comunidad de fanáticos en todo el mundo. La obra cinematográfica ya está en cartelera, y una de las cosas que llamó la atención es el tercer ojo de Strange. Muchos piensan que se debe exclusivamente al Darkhold, pero los cómics precisan que hay algo más en la historia de este superhéroe de Marvel.

En Doctor Strange 2, Stephen (el Strange original de la Tierra-616) viaja con Christine Palmer a una realidad en la que solo queda un Doctor Strange en todo el universo. La cuestión es que ambos Strange pelean porque el Strange original reclama el Darkhold, el libro de magia oscura que apareció en WandaVision a manos de Agatha Harkness.

Aquí debemos precisar en algo importante. Doctor Strange 2 explica por qué hay más de un Darkhold en las producciones de Marvel, específicamente en Agents of SHIELD y Runaways. Es por Wong que sabemos que, en realidad, el Darkhold es la transcripción de los hechizos en cualquier soporte, por lo que hay varios Darkhold sin la necesidad que todos tengan la misma apariencia.

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.