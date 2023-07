Hagamos que vuele la imaginación. Situar a Thanos, el poderoso Titán Loco, frente a los villanos del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sería un enfrentamiento épico. Thanos, conocido por su búsqueda del equilibrio universal y su disposición a hacer lo que sea necesario para lograrlo, se presentó como la máxima amenaza de los Vengadores y no es para menos: su fuerza sobrehumana, su inteligencia estratégica y su posesión del poderoso Guantelete del Infinito lo hace invensible... o casi.

Lástima que ya es imposible imaginar algo así en el futuro del UCM, pero la comunidad de Marvel se reunió en un foro especializado para llegar a un acuerdo sobre contra quienes Thanos sí vencería y contra cuales no tendría una oportunidad. Aunque no lo creas, Thanos no es tan poderoso para algunos de los enemigos que fueron liquidados por los Avengers antes de Endgame.

Thanos contra los villanos del UCM

Los resultados que compartimos a continuación suponen el desenlace de una batalla de Thanos contra un solo enemigo del UCM en un formato 1 vs. 1.

Obadiah Stane (Iron Monger): Thanos gana.

Abomination: Thanos gana.

Whiplash: Thanos gana.

Justin Hammer: Thanos gana.

Loki: Thanos gana.

Red Skull: Thanos gana.

Loki (de nuevo): Thanos gana.

Aldrich Killian: Thanos gana.

Malekith: Thanos gana.

Winter Soldier: Thanos gana.

Ronan: depende de si Ronan tiene la Gema del Poder.

Ultron: Ultron gana. Ultron puede crear más de sí mismo más rápido de lo que Thanos puede destruirlo.

Yellowjacket: Thanos gana.

Zemo: Thanos gana.

Kaecilius: Thanos gana.

Dormammu: Dormammu gana.

Ego: Ego gana.

Vulture: Thanos gana.

Hela: Si están en Asgard, Hela gana. Si no están en Asgard, Thanos gana.

Killmonger: Thanos gana.

Thanos (Guantelete del Infinito): Thanos (Guantelete del Infinito) gana.

Ghost: Empate. Ninguno puede hacerle daño al otro.

Yon-Rogg: Thanos gana.

Thanos 2014: Empate

Edición para la Fase 4

Mysterio: Thanos gana.

Taskmaster: Thanos gana.

Dreykov: Thanos gana.

Wenwu (El Mandarín): Empate

Dweller in Darkness: Dweller in Darkness gana

Ikaris: Ikaris gana

Tiamut: Tiamut gana

Arishem: Arishem gana

Green Goblin: Thanos gana

Doctor Octopus: Thanos gana

Electro: Empate

Sandman: Empate

Lizard: Thanos gana

Scarlet Witch: Scarlet Witch gana

Gorr the God Butcher: Gorr gana

