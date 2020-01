Avengers: Endgame cerró un capítulo en el UCM. Seguidamente, se estrenó Spider-Man: Far From Home para sentar las bases de la nueva vida de los humanos tras el chasquido original de Thanos y posteriormente el de Hulk.

Marvel Studios, de esta forma, dio un final definitivo a varias tramas de veteranos personajes de la saga de películas. Lo que pocos se imaginaban era que se estrenaría una cinta que regresaba al pasado para contar la historia de Black Widow.

The Eternals, por otro lado, sí continuará con la trama de los Vengadores.. Según el medio Comicbook, la sinopsis reza lo siguiente: “The Eternals de Marvel Studios presenta un nuevo y emocionante equipo de superhéroes en el Universo Cinematográfico de Marvel, antiguos alienígenas que han estado viviendo en la Tierra en secreto durante miles de años. Después de los eventos de Avengers: Endgame , una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse contra el enemigo más antiguo de la humanidad, The Deviants”.

Por supuesto, los Vengadores no conocen que The Eternals existen pero estos seres poderosos sí saben de la existencia de “los héroes más poderos de la Tierra”. Quien confirmó esta información fue Kevin Feige, el CEO de Marvel Studios.