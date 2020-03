Avengers: Endgame cerró un ciclo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Como era de esperarse, Marvel Studios anunció, tan solo meses después del estreno, las películas y series que integrarán la Fase 4 del UCM.

Esta cinta promete presentar a nuevos y poderosos personajes que se sumarán a la trama de los Vengadores eventualmente. Pese a que se conoce al reparo de la película, no se ha comentado nada con respecto al tráiler.

Recientemente, Disney ha llevado a cabo una reunión de accionistas en donde se ha reportado el estreno del tráiler de “Falcon and the Winter Soldier” y un teaser de “The Eternals”. Según reporta la web MCU Cosmic, se trató de material inédito de entre cinco a 10 segundos.

Jeremy Conrad, dueño del portal especializado, comenta que se trató de algunos detalles de la apariencia final de los héroes y los efectos especiales. Por lo pronto, se cree que no se trató de una escena como tal de lo que se verá en la versión final de la cinta.

Marvel: “Falcon and the Winter Soldier” estrena tráiler extendido al igual que “Black Widow”

Qué se vio en el último tráiler extendido de “Falcon and the Winter Soldier”?

"Las imágenes de Falcon y The Winter Soldier comienzan con Bucky (Sebastian Stan) visitando a Zemo (Daniel Brühl) en una elaborada prisión. Zemo intenta activar la programación de Bucky’s Winter Soldier, que por supuesto ya no funciona. Bucky revela que ha venido a ver a Zemo porque alguien ha reiniciado el programa Super Soldier.

El siguiente clip que se muestra es un mitin con un intenso tema estadounidense (decoraciones en rojo, blanco y azul, porristas, obras). Un locutor está presentando al nuevo Capitán América al mundo, y vemos una figura con el escudo de pie detrás del escenario cubierto con una silueta.

Luego se muestra un montaje lleno de acción, que muestra mucha acción y las batallas que tendrán lugar en la serie. Esto incluye a Zemo luchando en su máscara de Marvel Comics. Como señala Bucky, los dos hombres no son amigos; son dos tipos que tenían un amigo en común (Steve Rogers) y ahora necesitan ayudarse mutuamente.", narra el portal de ComicBook.