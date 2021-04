A través de Disney Plus, Marvel Studios compartió el último capítulo de “The Falcon and the Winter Soldier”. La temporada 1 de la serie ha finalizado con la presentación de un nuevo Capitán América. Sam Wilson ha terminado su transformación en la nueva imagen de la justicia con un traje con los colores de la bandera de los Estados Unidos.

Recordemos que en el capítulo 5 vimos que Sam Wilson perdió las alas en el combate contra John Wilson. Allí es donde recuperaron el escudo para que Walker pague por su delito y se reconsidere la opción de crear a nuevos héroes de forma artificial por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Al final del penúltimo episodio vimos que el personaje recibió un nuevo traje creado en Wakanda con tecnología de vibranium. Tan solo en los primeros minutos vemos que su nuevo traje lleva los colores de EEUU y es mucho más llamativo en comparación al de Steve Rogers.

El objetivo actual es detener a la organización terrorista Flag Smashers. Curiosamente, Walker también tiene un papel importante, ya que intenta limpiar su nombre con un nuevo traje y escudo.

Pero la gran sorpresa del final de temporada fue que Sharon Carter era realmente Power Breaker. Todo parece indicar que hay muchos más grises en este nuevo mundo de justicieros y villanos.

Wyatt Russell habla acerca de la aparición de Julia Louis-Dreyfus

El capítulo 5 de “The Falcon and the Winter Soldier” fue un estreno bisagra para presentar a nuevos superhéroes al final de la serie. Falcon, por su lado, tomó el escudo de Capitán América y será el siguiente héroe que representará la justicia.

Por otro lado, el soldado Torres se quedó con las alas luego de que John Walker las haya roto durante una pelea. El Soldado de Invierno no tendrá mayores cambios para el final de esta serie pero quizás sí veremos algunos detalles diferentes en Walker.

Recordemos que fue juzgado y dado de baja sin honores luego de asesinar a un integrante de la organización terrorista Flag Smashers. Seguidamente fue contactado por Valentina Allegra de Fontaine, personaje interpretado por la actriz Julia Louis-Dreyfus.

El actor Wyatt Russell respondió al respecto de esta aparición sorpresa en una entrevista con el medio Esquire.

“Todo será infinitamente más interesante porque ella es infinitamente interesante. Creo que la gente va a pensar una cosa y se va a encontrar con otra muy distinta, porque ella es una gran actriz y la has visto hacer hazañas en el pasado, no importa durante cuántos años”, explicó.

“Este es un tipo de personaje muy diferente para ella. Estoy emocionado por lo que sea que eso signifique para la historia. No lo sé. No tengo ni idea de lo que va a pasar, pero espero que algo pase. Sería increíble trabajar con ella”, añadió.

