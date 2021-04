La situación de la Tierra se ha complicado luego del Blip o el chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a la mitad de los seres vivos eliminados por Thanos en Avengers: Infinity War. Marvel Studios ha comenzado ha abordar este tema en la serie The Falcon and the Winter Soldier vía Disney Plus.

En el capítulo 2 de la serie vimos que Sam Wilson y Bucky Barnes investigan los movimientos de la organización terrorista Flag Smashers. Lamentablemente, no llegan a un acuerdo con John Walker, el nuevo Capitán América y se divide el equipo de superhéroes.

Ahora, el objetivo es detener a esta organización de forma separada. Ambos Vengadores deciden que es momento de sacar de la cárcel a Baron Zemo, ya que Flag Smashers tendría una relación con HYDRA.

Los superhombres han vuelto y se cree que se ha replicado al suero de Capitán América. Por este motivo, Sam y Bucky buscan al ex villano para que les ayude en esta nueva aventura.

¿Será un momento al estilo Dragon Ball Super? ¿Un villano se volverá bueno para ayudar a los Vengadores? El capítulo 3 de The Falcon and the Winter Soldier ya está disponible en Disney Plus y en el futuro se responderán todas estas interrogantes.

¿Por qué Bucky Barnes sigue siendo el Soldado de invierno?

“The Falcon and The Winter Soldier” ya ha establecido la continua dependencia de Bucky de la terapia y su perdón después de los crímenes que cometió como Winter Soldier. También ha establecido que Bucky se sintió más en paz cuando era el Lobo Blanco en Wakanda, un punto repetido en el segundo episodio de manera intencionada como para reforzar cómo Bucky desea poder verse a sí mismo.

Pero como muchos de sus compañeros héroes de MCU, Bucky está obsesionado por lo que hizo en el pasado y lo que lo diferencia como pasó con Iron Man que se recupera del pasado de Stark Industries es que Bucky no tenía el control de si mismo ni de lo que hacía. Fue controlado por Hydra en contra de su voluntad y fue tan víctima como los que mató, pero su tragedia es que no cree completamente que pueda ser redimido.

Es por eso que la MCU todavía se refiere a él como The Winter Soldier. Así como Falcon no es Cap, el título refleja cómo cada uno de los héroes se ve a sí mismo y habla de la dolorosa existencia de Bucky. Como Bucky le dice a Sam Wilson cuando lo confronta por renunciar al escudo después de “Avengers: End Game”, su preocupación es que si Steve Rogers estaba equivocado con Sam, también podría haberse equivocado con el propio Bucky.

Porque fundamentalmente, Steve era el ancla de Bucky, lo sacó del abismo y creyó en él incluso cuando el mundo lo perseguía como un criminal de guerra asesino en masa. Steve también demostró su propia idoneidad para ser el Capitán América al mostrar su voluntad de renunciar a todo, incluida su libertad, para proteger la justicia percibida de salvar en lugar de condenar a Bucky.

Eliminar eso de la vida de Bucky siempre lo desestabilizaría, incluso si Steve Rogers tenía su propio final feliz en “Avengers: End Game”. Además de eso, Bucky también está agobiado por la expectativa de que sin terapia podría “recaer” para volver a ser el Soldado del Invierno, como si esa fuera su condición natural, rechazada solo mediante el trabajo duro, cuando lo contrario es cierto.

“The Falcon and The Winter Soldier” también ha presentado las pesadillas de Bucky, que son posibles por el hecho de que el cerebro de Bucky se curaría durante las misiones de The Winter Soldier, amenazando con despertarlo de su condicionamiento. Desafortunadamente, lo que lo mantuvo vagamente humano también vino con la advertencia de que se vería obligado a recordar a todos los que mató mientras estaba bajo la máscara del Soldado de Invierno.

Esos fantasmas son precisamente la razón por la que Bucky no puede verse a sí mismo como nada más que El Soldado de Invierno y por qué la serie se llama como es, en lugar de “Capitán América y Bucky”. Trágicamente, también es probablemente la razón por la que la historia de MCU de Bucky Barnes terminará con él muriendo, porque la reprogramación, el perdón y la terapia no han logrado superar la duda de sí mismo y el trauma de lo que fue hecho para hacer.

