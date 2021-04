El Universo Cinematográfico de Marvel dio inicio a la fase 4 con nuevas series vía Disney Plus. La primera producción fue “WandaVision” y la siguiente en llegar a la plataforma fue “The Falcon and the Winter Soldier”. Estas historias parten desde el chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a los eliminados por Thanos.

Sam Wilson, por ejemplo, se reunió con su hermana y sobrinos para continuar con su vida normal. Lamentablemente, hay una organización terrorista llamada Flag Smashers que debe ser detenida.

Al final de la serie recupera el escudo y se convierte en el nuevo Capitán América; luego, por supuesto, de que John Walker fallara en su misión y se haya visto seducido en inyectarse uno de los sueros de superhombre.

Por otro lado, se reveló que Power Breaker es realmente Sharon Carter y tiene entre manos un plan para hacer caer al Gobierno de los Estados Unidos. Bucky Barnes, curiosamente, no tuvo mayores cambios.

Al personaje solo se le ve reconciliándose con las víctimas de sus terribles actos cuando era el Soldado de Invierno. Malcolm Spellman explicó al respecto en una entrevista con el medio ComicBook.

“Espero que la gente olvide esa tarjeta de título final como un indicador del compromiso de Marvel. Creo que ha matado a ese dragón, personalmente, y no creo que me meta en problemas por eso”, explica.

“Esa era la identidad de Bucky entrando aquí, cargada de trauma además del hecho de que no se siente como un ciudadano de ninguna época. Lo llevamos en este viaje de tratar de encontrar formas de redimirse y aprender que el derecho de venganza no es lo mismo que la redención. No es lo mismo que una especie de reparación o lo que sea, ¿verdad?”, añade.

¿Volverá Zemo al Universo Cinematográfico de Marvel?

El Baron Zemo, uno de los villanos que se resiste a morir en el UCM, quizá no tenga una próxima aparición en la Fase 4 de Marvel, luego de su participación en los hechos de The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva para la plataforma Disney Plus.

Hagamos un poco de memoria sobre las intenciones de Marvel con las nuevas series de superhéroes. Ambientada seis meses después de los eventos de Avengers: Endgame, The Falcon and the Winter Soldier cuenta la historia de Sam Wilson (Anthony Mackie) tras heredar el escudo del Capitán América, mientras Bucky Barnes (Sebastian Stan) sigue luchando con su pasado como Soldado del Invierno.

Los Vengadores unieron fuerzas para acabar con un grupo terrorista llamado Flag Smashers. Es en esta travesía donde piden ayuda al Barón Zemo (Daniel Brühl), a quien Bucky ayudó a escapar de la prisión para poder unirse a ellos. Si bien el personaje encantó a los fans de Marvel, muchos piensan que no merece una nueva oportunidad en las películas del UCM.

En el último capítulo de The Falcon and the Winter Soldier, Zemo vuelve a prisión, no sin antes matar al resto de los Flag Smashers con una terrible explosión.

MARVEL | ¿Qué más puede hacer Zemo?

Ahora, la cuestión es que Zemo sigue vivo, por lo que podría volver al UCM; no obstante, el personaje ya hizo bastante al pasar de villano a antihéroe. ¿Qué más se le puede pedir? Su historia no tiene más cabos sueltos como para reaparecer en la pantalla de la Fase 4, hasta hizo las pases con Winter Soldier al borrar su nombre de la lista de objetivos.

Podríamos decir que Zemo ganó dos veces: acabó con los Vengadores en Civil War y acabó con los Flag Smashers con suma violencia. No hay más para exigirle a este personaje que ha dado cuenta de cómo las acciones heroicas de los Vengadores genera odio en las víctimas inocentes de tan grandes proezas.

