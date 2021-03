El capítulo 2 de The Falcon and the Winter Soldier fue sumamente revelador. A través de Disney Plus se ha estrenado la segunda serie de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. Allí se aborda el problema de lo que representaba Capitán América para los Estados Unidos.

Falcon entregó el escudo de Steve Rogers a un museo en donde se exhibían algunas de sus propiedades. Curiosamente, al final del primer episodio se presenta a un nuevo Capitán América interpretado por el actor Wyatt Russell.

No obstante, no es el único que aparenta tener super fuerza. En el capítulo 2 se revela que los miembros de la organización terrorista Flag Smasher también han tenido acceso al suero del super hombre.

No obstante, en la mitad del episodio se presenta a Isaiah Bradley. Un afroamericano que también cuenta con super fuerza pero su historia está llena de tragedia.

¿Quién es Isaiah Bradley?

Bucky Barnes relata que conoció a Isaiah en la guerra de Corea. Él era quien desempeñaba el rol de Capitán América en en los Estados Unidos y se utilizó en él el suero del super hombre. Hasta en la actualidad mantiene su forma física y su fuerza pero sí ha envejecido.

Se explica que fue prisionero de los Estados Unidos por 30 años, tiempo en donde realizaban experimentos con su cuerpo. Tomaban muestras de su sangre, al igual que los miembros de HYDRA infiltrados en el país del norte.

Actualmente, se encuentra oculto en una casa en Baltimore y todo parece indicar que no desea involucrarse con la nueva aventura de Falcon y Winter Soldier. Recordemos que en los cómics se presentó a este personaje como el Capitán América negro, específicamente en Truth: Red White & Black.

La gran revelación del capítulo 2 de the Falcon and the Winter Soldier

“John Walker, el primero en Estados Unidos en recibir tres Medallas de Honor, Dirigió misiones RS-Uno contra el terrorismo y para rescatar rehenes”, explica la entrevistadora. Agrega que su cuerpo fue estudiado por el MIT y los resultados fueron sorprendentes.

Por supuesto, en un acto de modestia comenta que él no es Tony Stark ni Dr. Banner, solo tiene las mismas agallas que Capitán América (Steve Rogers).

Por supuesto, las historias de Marvel no podrían avanzar si no hay un super villano o varios en este caso. The Falcon and the Winter Soldier introduce a la organización Flag Smashers, los cuales buscan derribar todas las fronteras.

En la misión de asalto a esta agrupación, Bucky y Wilson son asistidos por el nuevo Capitán América. No obstante, no contaban con que estos nuevos villanos también sean super soldados, al igual que Steve Rogers.

Todo parece indicar que han logrado replicar el suero y lo están transportando a otro lugar.

