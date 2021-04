La Tierra está de cabeza luego del chasquido de Hulk en “Avengers: Endgame”. Tanto la serie “WandaVision”, como “The Falcon and the Winter Soldier”, han mostrado cómo es la vida en el planeta luego de que la mitad de seres vivos hayan regresado cinco años después por el efectos de las gemas del infinito.

Cada viernes, Marvel Studios comparte un nuevo episodio de la serie de Sam Wilson y Bucky Barnes. Estos dos personajes todavía cargan con la responsabilidad de responder a el símbolo de Capitán América.

En el capítulo 3 vimos que estos personajes se enfrascaban en una nueva aventura: detener a la agrupación terrorista Flag Smashers. Curiosamente, no llegaron a un acuerdo con Jhon Walker, el nuevo Capitán América, y trabajan por su cuenta.

A esta producción se ha sumado Daniel Bruhl en su papel de Baron Zemo. Muchos imaginaban que se trataría de un villano pero ahora trabaja junto a Falcon y el Soldado de Invierno para detener a los que han replicado el suero de super soldado.

Una de las escenas que más llamó la atención de los fans fue cuando Barnes finge que se ha convertido en el Soldado de Invierno. Bruhl comenta respecto a esa escena que se trató de una improvisación.

“Eso fue improvisado. (Risas). Y yo sabía cuánto estaba sufriendo Sebastian. Hubo un par de tomas en las que no pudo lidiar con eso. (Risas.)”, comentó el actor en una entrevista con el medio THR.

Captain Marvel 2 ya tendría fecha para el inicio de su rodaje

on la salida de Capitán América y Iron Man del equipo de los Vengadores en “Avengers: Endgame”, el equipo de héroes tendrá que buscar a nuevos líderes. Allí es donde Falcon, Winter soldier y Capitana Marvel entran en acción. Recordemos que Thor también decidió alejarse de la Tierra y de su gente para emprender un viaje con los Guardianes de la Galaxia.

Brie Larson volverá a interpretar a Carol Danvers en la segunda cinta de Capitana Marvel. No obstante, será una de las películas tardías en la fase 4, ya que actualmente se está grabando “Thor: Love and Thunder” y se prepara el inicio de rodaje de “Guardianes de la Galaxia Vol. 3″ y “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”.

Según reporta el medio Production Weekly, el rodaje de “Capitana Marvel 2″ iniciaría el 31 de mayo en el Reino Unido, específicamente en los estudios de Pinewood. También se cree que se grabarán algunas escenas en Los Angeles y Nueva Jersey.

Megan McDonnell (“WandaVision”) sería la encargada del guion, mientras que Nia DaCosta es la elegida para la dirección de la película. Recordemos que esta producción partirá desde lo que se vio en las escenas post-créditos de “Avengers: Infinity War” y “WandaVision”.

En la serie de Wanda Maximoff se revela que la madre de Monica Rambeau sigue con vida y está en una misión secreta en el espacio junto a Nick Fury, posiblemente también junto a Carol Danvers.

