Tan solo en el primer episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios dejó en claro que era un error que Falcon renunciara al escudo de Steve Rogers. Como es de esperarse, el Gobierno de los Estados Unidos tomó acción en el asuntó y presentó a John Walker como el nuevo Capitán América. Este nuevo personaje solo tuvo en su poder el escudo por unos cuantos episodios.

El día de hoy, 16 de abril, la productora compartió el penúltimo episodio de la serie en donde se han solucionado algunos problemas pero se ha dado pie a otros. Todo comienza con la pelea entre Falcon y el Soldado de Invierno contra John Walker.

El objetivo es hacer que renuncie al escudo. La batalla no es nada fácil para Falcon, el cual no es un super hombre pero finalmente logran evitar que siga manchando el símbolo de paz que representaba Steve Rogers.

Luego de este momento, Marvel Studios da inicio a la presentación de los nuevos personajes que formarán la fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores. John Walker es juzgado y desterrado pero en las escenas post-créditos se ve que se prepara para tomar el rol de US Agent.

Falcon, por otro lado, se convierte en el nuevo Capitán América y le deja las alas a Torres, el soldado que le ayudó en la misión del primer episodio. Curiosamente, se ve que Sam Wilson abrir un maletín que contiene un traje nuevo.

Pero quizás la gran sorpresa de este episodio es la presentación de Valentina Allegra de Fontaine, papel interpretado por la actriz Julia Louis Dreyfus. Poco se ha mencionado sobre el personaje, pero ella tendrá un rol similar a Nick Fury.

Todo parece indicar que en “Secret Invasion”, ella tomará el papel de Lady Hydra. Básicamente, es una agente infiltrada en el Gobierno de los Estados Unidos.

¿Steve Rogers regresará en “The Falcon and the Winter Soldier”?

La historia de “The Falcon and the Winter Soldier” se pone cada vez más intensa. La serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus está llegando a su final, y el cuarto episodio adelantó la vorágine que será la transformación de John Walker, el nuevo Capitán América, y la huida de Zemo, el villano de Civil War que esta vez ha colaborado con Bucky Barnes y Sam Wilson.

Mucho se ha habla sobre qué sucedió con el Capitán América original, es decir, con el actor Chris Evans. Avengers: Endgame cerró su historia con él en el pasado, por lo que actualmente el personaje de Evans es un anciano en el retiro. Sin embargo, ¿será que aún así tenga posibilidades de aparecer en The Falcon and the Winter Soldier?

En una entrevista para BBC Radio 1, el actor Russell Wyatt, quien hace de John Walker en Marvel, reveló algo interesante sobre un encuentro con el Chris Evans.

“¿Alguna vez he conocido a Chris Evans? Creo que sí. No creo que le haya ‘estrechado la mano’, pero creo que he caminado junto a él en algún lugar e hice contacto visual. Eso cuenta como un acosador, eso no cuenta como conocer a nadie. Pero, supongo que lo haría. Solo tienes que esperar hasta el final de la serie y luego todos dirán, ‘Oh, wow’”, señaló el actor.

Los comentarios de Russell son muy vagos para asegurar la reaparición de Steve Rogers en la serie de Marvel; sin embargo, la comunidad viene teorizando sobre cómo el Capi original podría hacer aparición. Los cómics de Marvel han mostrado a un Rogers anciano operando como funcionario de SHIELD, por lo que aún hay posibilidades de que algo así suceda.

El próximo episodio de The Falcon and the Winter Soldier se publicará en Disney Plus el viernes 16 de abril.

