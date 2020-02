Marvel: ‘The Falcon and the Winter Soldier’ estaría siendo afectado por el coronavirus.

En la mañana del día de hoy apareció un rumor que indicaba que el rodaje de ‘The Falcon and the Winter Soldier’ se ha visto afectado por el coronavirus, el cual es considerado actualmente una pandemia. Esto habría obligado a la producción a tomar ciertos cambios.

Pandemic Productions LLC. es la compañía encargada de la producción, quien mencionó anteriormente que la serie se basaría en una organización criminal que utilizaría la Madbomb o algún otro tipo de arma biológica. Disney estaría pensando en cambiar la trama para eliminar el elemento que aduce a una pandemia.

Al parecer, la producción habría decidido reescribir los guiones y volver a rodar ciertas escenas, alterando un poco la trama original. Esto se haría para no tocar temas similares con un virus que ahora es sensible. Disney espera que la serie debute de la mejor manera y no afecta a la sensibilidad de los televidentes.

Sin embargo, recordemos que esto se trata de solo un rumor. Todo podría cambiar hasta que un directivo o actor mencione que es cierto, o es muy probable que nunca nos enteremos si esto estuvo dentro de los planes.

