Scarlet Witch por fin se sumó al Universo Cinematográfico de Marvel en el último episodio de WandaVision. Pero habrá que dejar esta historia en pausa por un momento porque el 19 de marzo se estrenará The Falcon and the Winter Soldier.

El capítulo 9 de WandaVision se estrenó hoy 5 de marzo con una gran revelación. Agatha Harkness explicó que dentro de Wanda Maximoff está la Magia del Caos pero que fue adquirida y no nació con ella.

Al final del episodio, se ve que se le roban los poderes a Harknessy que nace finalmente Scarlet Witch. Con esto se cierra la serie que da pie al estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Pero todavía hay mucho más contenido por delante. Marvel Studios estrenará el 19 de marzo en Disney Plus la serie The Falcon and the Winter Soldier. Esta producción será la que muestre la verdadera herencia que dejó Capitán América luego de su retiro.

No solo se trata de su escudo, realmente ahora se debate si alguien debe tomar su lugar para que exista un símbolo de paz o justicia. Recordemos que Sam Wilson fue quien recibió el escudo al final de Avengers: Endgame.

Two weeks until two heroes return. Marvel Studios' The Falcon and the Winter Soldier starts streaming March 19 on @DisneyPlus. #FalconAndWinterSoldier pic.twitter.com/CG360JY4BO — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 5, 2021

¿Cómo conecta WandaVision con Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Agatha Harkness revela su verdadero plan: que Wanda la ataque con la Magia del Caos para robárselo. No obstante, no contaba de que Maximoff pueda utilizar runas para evitar que Harkness use su magia dentro del HEX.

En plena pelea, se explica que Scarlet Witch no nace sino que se crea: “La Bruja Escarlata no nace, es forjada. No tiene aquelarre ni precisa encantamientos”, comenta Agatha. Su poder inclusive es superior al de Doctor Strange.

El poder del Hechicero Supremo es inferior al que otorga la Magia del Caos, así lo explica Agatha en el capítulo 9. Lamentablemente, no hay un cameo sorpresa de Benedict Cumberbatch.

En la segunda escena post-créditos se ve que Wanda está usando su magia para aprender más acerca del libro Darkhold para traer de regreso a sus hijos. Desde allí partiría la película Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

