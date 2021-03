El capítulo 2 de The Falcon and the Winter Soldier llegó a Disney Plus hoy 26 de marzo. Este nuevo episodio partió desde el momento que se presenta al nuevo Capitán América al público. Ya no se trata de una conferencia de presa, sino que se realiza una entrevista pública a John Walker en el estadio de la universidad a la que atendió.

“John Walker, el primero en Estados Unidos en recibir tres Medallas de Honor, Dirigió misiones RS-Uno contra el terrorismo y para rescatar rehenes”, explica la entrevistadora. Agrega que su cuerpo fue estudiado por el MIT y los resultados fueron sorprendentes.

Por supuesto, en un acto de modestia comenta que él no es Tony Stark ni Dr. Banner, solo tiene las mismas agallas que Capitán América (Steve Rogers).

Por supuesto, las historias de Marvel no podrían avanzar si no hay un super villano o varios en este caso. The Falcon and the Winter Soldier introduce a la organización Flag Smashers, los cuales buscan derribar todas las fronteras.

En la misión de asalto a esta agrupación, Bucky y Wilson son asistidos por el nuevo Capitán América. No obstante, no contaban con que estos nuevos villanos también sean super soldados, al igual que Steve Rogers.

Todo parece indicar que han logrado replicar el suero y lo están transportando a otro lugar.

US Agent será diferente a Capitán América según el actor

En Avengers: Endgame vimos que le entregó el escudo a Falcon para que tome su lugar. Lamentablemente, en este primer capítulo de la serie se ve que entrega el escudo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que los exhiban en un museo.

Luego del ‘blip’, el chasquido de Hulk, la Tierra ha cambiado por completo. Según las imágenes, la cantidad de supervillanos se ha incrementado y el Gobierno de los Estados Unidos decide que es momento de traer de regreso a Capitán América.

Pero no se trata de Steve Rogers, sino de John Walker interpretado por el actor Wyatt Russell. En conversación con el medio USA Today, comentó este último que su interpretación de Capitán América será diferente a la de Chris Evans.

“No creo que haya habido muchos personajes de MCU que hayan tenido el dilema que él tuvo en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo moralista de superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismos. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos”, comenta.

“Es un personaje complicado. Eso es lo que me atrajo de él”, añade Russell. “Será divertido ver cómo estos tres tipos interactúan en términos de su identidad. Creo que puedo decir con seguridad que es un programa sobre la identidad y lo que significa para cada persona específica”, finaliza.

