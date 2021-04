El Universo Cinematográfico de Marvel está conectado. Recientemente, hemos visto que WandaVision conectó con otras producciones de la fase 4 como Capitana Marvel 2 y Doctor Strange 2. Pues ahora es el turno de The Falcon and the Winter Soldier para darle pie a nuevas producciones de los Vengadores.

El día de hoy, 2 de abril, se compartió vía Disney Plus el capítulo 3 de la serie de Falcon. Como es de esperarse, los héroes van en busca de Zemo para conocer la conexión entre la organización terrorista Flag Smashers y HYDRA.

Tras liberarlo de la prisión alemana, se unió al equipo de Vengadores para eliminar al científico que ha logrado replicar el suero de Capitán América y así detener el avance de la organización terrorista.

Durante la misión, se encontraron con Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter. Al parecer, se ha tenido que ocultar todo este tiempo luego de ayudar a los Vengadores a escapar de prisión durante Civil War.

Pero ninguno de estos dos cameos eran la gran sorpresa del capítulo 3 de The Falcon and the Winter Soldier ya que en los avances ya se había advertido de su presencia. No obstante, al final vemos que Bucky Barnes está recolectando las perlas de kimoyo del suelo.

Hay un agente más que se suma a la producción: una agente del servicio secreto de Wakanda. Solo llega a comentar que está ahí para capturar a Zemo, aquel que mató a padre de T’Challa en una conferencia en las oficinas de las Naciones Unidas.

Esta mujer lleva el nombre de Ayo y el papel es interpretado por Florence Kasumba. Apareció brevemente en Civil War cuando escoltaba al rey T’Challa y encaró a black Widow.

Baron Zemo se une a Wilson y Barnes

La situación de la Tierra se ha complicado luego del Blip o el chasquido de Hulk, el cual trajo de regreso a la mitad de los seres vivos eliminados por Thanos en Avengers: Infinity War. Marvel Studios ha comenzado ha abordar este tema en la serie The Falcon and the Winter Soldier vía Disney Plus.

En el capítulo 2 de la serie vimos que Sam Wilson y Bucky Barnes investigan los movimientos de la organización terrorista Flag Smashers. Lamentablemente, no llegan a un acuerdo con John Walker, el nuevo Capitán América y se divide el equipo de superhéroes.

Ahora, el objetivo es detener a esta organización de forma separada. Ambos Vengadores deciden que es momento de sacar de la cárcel a Baron Zemo, ya que Flag Smashers tendría una relación con HYDRA.

Los superhombres han vuelto y se cree que se ha replicado al suero de Capitán América. Por este motivo, Sam y Bucky buscan al ex villano para que les ayude en esta nueva aventura.

¿Será un momento al estilo Dragon Ball Super? ¿Un villano se volverá bueno para ayudar a los Vengadores? El capítulo 3 de The Falcon and the Winter Soldier ya está disponible en Disney Plus y en el futuro se responderán todas estas interrogantes.

