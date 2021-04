Tan solo en el primer episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios presentó al nuevo Capitán América: John Walker. Como es de esperarse, no llevó mucho tiempo el escudo, ya que al inyectarse un suero de superhombre quedó inestable y asesinó a un integrante de la organización terrorista Flag Smashers.

Este mismo personaje se transformó al final en US Agent, el cual regresaría en la película “Capitán América 4″. Por otro lado, Sharon Carter reveló su verdadera identidad: Power Breaker.

Finalmente, Sam Wilson se reconcilió con su familia y aceptó que él deberá cargar con la responsabilidad del escudo de Capitán América. En el capítulo 6 se le ve con su traje con los colores de la bandera de los Estados Unidos.

Al final de este episodio, se comparte un mensaje a los fans “Capitán América y el Soldado de Invierno”. Lo curioso es que Malcolm Spellman explicó en una entrevista con ComicBook que Bucky ya no era el Soldado de Invierno.

Ahora se ha revelado que inicialmente se planteó colocar el siguiente título al final del capítulo: “Capitán América y el Lobo Blanco”. Spellman fue quien reveló esta decisión que posteriormente fue descartada.

“Pude ver ese apodo [White Wolf] al ver uno de los cortes, y hombre, realmente me afectó emocionalmente. Creo que querían que aterrizara el impacto del Capitán América y el Soldado de Invierno. Y yo Creo que si hubieran hecho el Capitán América y el Lobo Blanco, podría no haber sido un aterrizaje tan emotivo porque es demasiada matemática y demasiada evolución. Pero no sé con certeza qué fue. Me sorprendió eso mientras miraba el corte, pero me encantó”, detalla.

Directora de “The Falcon and the Winter Soldier” habló sobre la bisexualidad de Bucky Barnes

La directora de The Falcon and the Winter Soldier, Kari Skogland, aborda las teorías de los fanáticos que sugieren que la serie reveló que Bucky Barnes es bisexual. Te contamos de qué se trata esta teoría que coincide con las intenciones de hacer que Marvel sea más inclusivo con la comunidad LGTBQ+.

La serie de Marvel para la plataforma Disney Plus profundizó más que nunca en las historias de Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan) en el UCM. En lo que respecta a Bucky, algunos fanáticos pensaron haber recibido la confirmación de su bisexualidad en el primer episodio de The Falcon and the Winter Soldier.

La escena en cuestión corresponde a la de Soldado del Invierno hablando sobre su incursión en las cintas online y hace referencia a las “fotos de tigre”, una tendencia que suele verse en los perfiles de los hombres. El hecho de que Bucky los viera parecía indicar que estaba buscando activamente chicos con los que salir.

MARVEL | Habló la directora

La directora Skogland ahora ha comentado oficialmente sobre el asunto con Variety , y está claro que la escena del primer episodio no estaba destinada a ser una revelación sobre cómo se identifica Bucky.

“Creo que lo pensamos como una rareza de los tiempos, porque está muy confundido. Porque no lo olvides, tiene 106 años. Así que está confundido por todo el asunto”, dijo Skogland.

“Lo que realmente estábamos tratando de mostrar era su total falta de habilidades técnicas, además de ser parte de cualquier tipo de comunidad. No encaja. Así que creo que esa fue más nuestra intención allí que tratar de apuntar a una afinidad en particular”, agregó.

Bucky es solo uno de los muchos personajes de Marvel cuya sexualidad ha sido teorizada por los fanáticos, y seguramente no será el último. Para muchos, la aclaración seguramente será decepcionante, ya que continúan esperando una representación LGBTQ genuina y positiva.

