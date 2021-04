El Universo Cinematográfico de Marvel tiene mucho por contar. En los primeros episodios de “The Falcon and the Winter Soldier” vimos que sí había un segundo Capitán América: Isaiah Bradley.

Es un afroamericano que fue abusado por el Ejército de los Estados Unidos. Recibió el suero de super hombre, sirvió en la guerra de Corea y fue utilizado para retirarle sangre y así replicar el mismo suero.

Lamentablemente, al ser consultado por Hydra, Isaiah Bradley solo echó de su casa Falcon y Winter Soldier. Todo parece indicar que solo se presentó para expandir la historia detrás del suero.

Nate Moore, productor de la serie, explicó al respecto en el podcast de Vanity Fair: “Y realmente pesa sobre las cosas que creo que son subconscientes en el personaje de Sam, Isaiah las hace conscientes, él las saca a relucir. Creo que es un importante personaje (y más que vendrá), pero creo que solo su mera inclusión fue importante”.

Añade que Malcolm Spellman fue quien propuso la idea de la inclusión de un Capitán América afroamericano. Pero por supuesto debía tener una triste historia por contar y quizás vuelva en el futuro.

¿”The Falcon and the Winter Soldier” tendrá una segunda temporada?

“WandaVision” ya cerró la emisión de su primera temporada en Disney Plus. Esta serie se centró en los años posteriores al chasquido de Hulk que trajo de regreso a los eliminados por Thanos. Por otro lado, Marvel Studios ha compartido el capítulo 4 de “The Falcon and the Winter Soldier” en la plataforma.

Esta última producción parte desde el momento que Falcon entrega el escudo de Capitán América a un museo. Simplemente, decide no ser el sucesor de Steve Rogers y en su lugar es ocupado por John Walker, un soldado del Ejército de los Estados Unidos.

Recientemente, se estrenó el capítulo 4. Allí se vio que Walker utilizó un suero de super hombre para asemejarse a Steve Rogers. No obstante, vemos que al final de este episodio comienza a perder el control y asesina a uno de los integrantes de la organización terrorista Flag Smashers.

Solo quedan otros dos capítulos en el calendario. Recordemos que se trata de una serie corta con episodios extendidos de menos de una hora cada uno. Pero los fans se preguntan si habrá una segunda temporada.

Sebastian Stan respondió al respecto en una entrevista con el medio Collider. Básicamente, anunció que nadie del reparto ha escuchado nada acerca de una segunda temporada.

“Mi impresión es que nadie en ese estudio queda atrapado en el ruido. Simplemente les encanta el trabajo. Siempre están constantemente agradecidos. Lo cual si miras las películas, muchos de los finales de las películas [son] como, ‘Bueno, esto podría ser, ¡pero tal vez tengamos suerte y tengamos otra!’ Nunca ha habido, ‘Bueno, sí, somos Marvel, simplemente pegaremos otro jonrón’. Siempre existe esta cosa de abrazar la última película por lo que es y la esperanza de una continuación sin expectativas, y eso es muy difícil de hacer a ese nivel”.

Por otro lado comentó que ‘haría cualquier cosa’ para que Kevin Feige anuncie una nueva temporada de la serie.

