El capítulo 4 de “The Falcon and the Winter Soldier” marca la recta final de la serie de Marvel. Con solo dos episodios en por estrenarse, los fans esperaban ver mucha más acción y participación del nuevo Capitán América: John Walker, interpretado por Wyatt Russell. No cabe duda que se trató el capítulo más revelado de lo que va la serie.

El viernes 9 de abril, se compartió vía Disney Plus el nuevo capítulo 4 de la serie. Falcon, Winter Soldier y Zemo están buscando a Karly Morgenthau y demás integrantes de la organización terrorista Flag Smashers.

Curiosamente, los objetivos de esta agrupación de super soldados se ven frustrados luego de haber atacado una base militar. Ellos desean crear un mundo sin fronteras pero este atentado solo ha logrado que se fortalezcan las divisiones en países.

Los sueros de super hombre see perdieron luego de que Zemo los destruyera, pero quedó uno que posteriormente sería usado por John Walker. Cuando comienza a surtir efecto este suero pierde el control y elimina a uno de los agentes de Flag Smashers.

Se trata de la escena más sangrienta del Universo Cinematográfico de Marvel y se marca un distancia entre Steve Rogers y John Walker. ¿Será un nuevo villano en la fase 4? Solo quedan dos episodios en el calendario para saberlo.

“The Falcon and the Winter Soldier”: la escena más sangrienta del UCM la protagoniza John Walker. (Foto: Disney Plus)

“The Falcon and the Winter Soldier” conecta con Black Panther y desata todo tipo de preguntas

Por supuesto, todavía está muy lejos el estreno de Black Panther 2, así que se creía que Marvel se tomaría su tiempo para tomar una decisión acerca de Wakanda y su relación con las demás series y películas de la fase 4 del UCM.

No obstante, la productora ha anunciado una serie basada en este país africano ficticio y también ha conectado directamente la historia de T’Challa con “The Falcon and the Winter Soldier”.

En el capítulo 4 de la serie vemos que las agentes de Wakanda siguen los pasos de Baron Zemo. Desean eliminarlo, ya que lo consideran un enemigo de la nación por haber matado a T’Chaka, el padre de T’Challa.

En la pelea que se da entre los protagonistas y las agentes, Zemo logra escapar por una tubería y se espera una persecución en los siguientes capítulos. Por otro lado, se cree que este personaje tendría en la mira a John Walker, ya que se ha convertido en un nuevo super soldado al inyectarse el suero.

Black Panther todavía no ha sido mencionado pero cada vez más se van mezclando estas historias en la nueva serie de Marvel. ¿Crees que Disney opte por utilizar el CGI para recrear el rosto del actor?

