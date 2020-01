La serie exclusiva de Disney+ The Falcon and the Winter Soldier se estrenará en agosto de 2020, según un artículo dedicado al actor Noah Mills.

En diálogo con Deadline, Mills anunció que fue elegido para el elenco de la serie que Marvel está preparando para Disney+. A esto añadió desde cuándo empezará a emitirse los episodios de los Vengadores.

“Los detalles específicos sobre la historia, así como otros roles, se mantienen en secreto. Disney se ha negado a comentar. La serie, producida por Malcolm Spellman, está programada para estrenarse en Disney+ en agosto”, reza el artículo.

Disney y Marvel no han confirmado esta información. Actualmente, la producción está dedicada al rodaje de The Falcon and the Winter Soldier, por lo que aún habría tiempo para la postproducción de la primera temporada.

El estreno de The Falcon and the Winter Soldier para agosto sería adecuado para atraer la atención de la comunidad de Marvel para The Eternals, que llegará al cine el 6 de noviembre.

MARVEL | Películas de la Fase 4

Black Widow – 1 de mayo de 2020

Eternals - 6 de noviembre de 2020

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 de febrero de 2021

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 de mayo de 2021

Thor: Love and Thunder - 5 de noviembre de 2021

Black Phanter 2 - Sin fecha

Guardianes de la Galaxia 3 - Sin fecha

Los 4 Fantásticos - Sin fecha

Blade - Sin fecha

X-Men - Sin fecha

