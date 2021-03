El Universo Cinematográfico de Marvel dio inicio a la fase 4 de los Vengadores con el estreno de WandaVision vía Disney Plus. Esta serie piso los primeros ladrillos para el desarrollo de nuevas historias ya la inclusión de personajes relevantes para el futuro. Tras el cierre de su primera temporada, la productora ha estrenado The Falcon and the Winter Soldier.

Esta es la segunda serie de los Vengadores en la plataforma y aborda el tema de la herencia de Capitán América luego de su retiro en Avengers: Endgame. Recordemos que le dio su escudo a Falcon al final de la cinta cuando ya había envejecido junto a su primer amor.

A solo horas del estreno del tercer capítulo de la serie, Marvel Studios ha estrenado un nuevo tráiler en donde se adelantan algunas escenas. Quizás la que más ha llamado la atención del público ha sido una futura contratación de ambos personajes por el Gobierno de los Estados Unidos.

Se puede ver a Sam Wilson y a Bucky Barnes conversando con una agente en una habitación que solo tiene una mesa. Falcon solo comenta “vamos a trabajar” y seguidamente le da una palmada en el brazo a su compañero.

En la siguiente escena vemos que se van a una misión secreta. ¿Veremos esto en el capítulo 2? Recordemos que se trata de una serie de solo seis episodios, los cuales tienen una duración mayor a los de WandaVision.

US Agent será diferente a Capitán América según el actor

En Avengers: Endgame vimos que le entregó el escudo a Falcon para que tome su lugar. Lamentablemente, en este primer capítulo de la serie se ve que entrega el escudo a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para que los exhiban en un museo.

Luego del ‘blip’, el chasquido de Hulk, la Tierra ha cambiado por completo. Según las imágenes, la cantidad de supervillanos se ha incrementado y el Gobierno de los Estados Unidos decide que es momento de traer de regreso a Capitán América.

Pero no se trata de Steve Rogers, sino de John Walker interpretado por el actor Wyatt Russell. En conversación con el medio USA Today, comentó este último que su interpretación de Capitán América será diferente a la de Chris Evans.

“No creo que haya habido muchos personajes de MCU que hayan tenido el dilema que él tuvo en términos de tratar de encajar en este tipo de mundo moralista de superhéroes. Ha sido empujado a este papel como Capitán América y lo hará a su manera, y quiere hacerlo bien. Pero su forma es una forma muy específica que ha aprendido al ser básicamente un cazador humano entrenado. Quiero decir, eso es lo que son los marines. No son Steve Rogers, no son los mismos. Ya no son como los Boy Scouts. Son un poco más retorcidos”, comenta.

“Es un personaje complicado. Eso es lo que me atrajo de él”, añade Russell. “Será divertido ver cómo estos tres tipos interactúan en términos de su identidad. Creo que puedo decir con seguridad que es un programa sobre la identidad y lo que significa para cada persona específica”, finaliza.