WandaVision, la serie de Marvel exclusiva de Disney Plus, está por terminar. Solo quedan tres episodios para que cierre la primera temporada ya allí es cuando la productora estrenará The Falcon and the Winter Soldier.

En vez, de explicar detalles del multiverso, Falcon y el Soldado de Invierno se verán envueltos en una nueva aventura para definir el legado de Capitán América. Recordemos que al final de Avengers: Endgame, Steve Rogers le da su escudo a ‘Sam’ Wilson.

La serie se estrenará el 19 de marzo de forma exclusiva en Disney Plus. Ante la espera, Marvel ha estrenado un nuevo avance en YouTube, en donde se presenta de forma oficial al villano principal.

Se trata de un personaje que lleva un pasamontañas morado. El color no es nada casual, los rumores indican que se trata del Barón Helmut Zemo. Este personaje buscaría venganza luego de que sus planes para vengarse de Iron Man fracasaron.

Si activas los subtítulos del video se lee que es Zemo el que habla: “Superhéroes, no debería estar permitido que existan”, comenta en el nuevo avance de la serie. Al final del teaser ambos protagonistas comentan que sí o sí necesitan a un Capitán América.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.

Marvel y el gran problema que está creando con el estreno de sus series como WandaVision

El estreno de WandaVision ha sido uno de los más grandes de Disney Plus. En esta plataforma se estrenarán varias series de Marvel que complementarán al Universo Cinematográfico de los Vengadores.

Se espera que la fase 4 comience con Black Widow, pero esta última película se tuvo que postergar debido a la pandemia del coronavirus. Marvel compartió el siguiente calendario de estrenos.

El nuevo calendario de estrenos de Marvel quedó así - 2021/2023

WandaVision - 15 de enero, 2021

The Falcon and The Winter Soldier - 19 de marzo, 2021

Morbius - 19 de marzo, 2021

Black Widow - mayo 2021

Loki - mediados del 2021

Venom: Let There Be Carnage - junio 2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 7 de julio, 2021

What If...? - primera mitad del 2021

Eternals - 5 de noviembre, 2021

Ms. Marvel - finales del 2021

Hawkeye - finales del 2021

Spider-Man 3 - 17 de diciembre, 2021

She-Hulk - inicios del 2022

Moon Knight - inicios del 2022

Doctor Strange in the Multiverse of Madness - 25 de marzo, 2022

Thor: Love and Thunder - 6 de mayo, 2022

Black Panther II - 8 de julio, 2022

Blade - posiblemente 7 de octubre, 2022

Captain Marvel 2 - 11 de noviembre, 2022

Armor Wars - 2022

Ironheart - 2022

Secret Invasion - 2022

Guardians of the Galaxy Holiday Special - 2022

Ant-Man and The Wasp: Quantumania - 2023

4 Fantásticos - 2023

Guardians of the Galaxy Vol. 3 - 2023

Hay muchas producciones en camino pero también un problema latente. Aquellos fans que no pagan Disney Plus simplemente no se enteran de lo que le está sucediendo a Wanda.

Recordemos que la productora ha explicado que esta serie conectará directamente con la película Doctor Strange 2. Básicamente, pondrá los primeros cimientos para la introducción de los multiversos.

Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, explicó al respecto: “así que hubo muchas conversaciones con Sam Raimi y Michael Waldron, y todo el equipo de Doctor Strange. Que esta película debe funcionar para las personas que vieron WandaVision, pero lo más importante, necesita para trabajar para personas que no lo hicieron, que tal vez Endgame fue la última vez que vieron a Wanda, o una de las películas anteriores, o tal vez ella es un personaje que conocen por primera vez”, comentó el directivo en una entrevista con Cinema Blend.

Recordemos que ya lo hicieron con la serie Agents of S.H.I.E.L.D., en donde no se le vinculó con las películas para evitar que los fans se topen con personajes que no conocen por no haber visto la serie.