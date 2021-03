Cada vez queda menos para el estreno de The Falcon and the Winter Soldier en Disney Plus. Tras el cierre de WandaVision, Marvel Studios ahora se centrará en explicar cuál es la herencia que dejó Capitán América luego de su retiro en Avengers: Endgame.

Recordemos que la última misión de Steve Rogers fue el retorno de las gemas del infinito a sus respectivas líneas temporales. Debía regresar tan solo unos segundos después, pero decidió encontrar a su primer amor y envejecer a su lado.

El 19 de marzo, Disney Plus compartirá los primeros episodios de esta serie que se aleja a lo que ya hemos visto en WandaVision. Según explica Malcolm Spellman, The Falcon and the Winter Soldier no será un programa de misterios paranormales sino pura acción al estilo Civil War.

“Lo que pasa en una buddy film, si has visto a alguno de ellas, es que realmente no tienen ningún misterio. Todos son personajes primero. Se trata de la emoción y la conexión, o la falta de conexión, entre los personajes. Eso es algo que hago como escritor y es algo que el género quiere. Por sorprendente que sea WandaVision, esta es una antítesis en todos los sentidos”, explicó Spellman al medio Inverse.

La productora ha prometido una historia sumamente interesante que te enganchará de inmediato. Solo serán seis capítulos pero con una duración extendida de cada uno de ellos.

¿Cómo y a qué hora ver “Falcon y el Soldado del Invierno”?

La ficción, creada por con Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, tiene como protagonistas a Anthony Mackie y Sebastian Stan, y a ellos se unen Daniel Brühl, Emily VanCamp y Wyatt Russell.

“The Falcon & Winter Soldier” contará con seis episodios, que se rodaron desde octubre de 2019 en Atlanta, Georgia, luego la producción se mudó a República Checa y a principios de marzo de 2020 se suspendió debido a la pandemia de coronavirus. Sin embargo, las grabaciones se reanudaron en septiembre de 2020 en Atlanta y en octubre en República Checa.

El primer capítulo de “The Falcon and the Winter Soldier” se estrenará este viernes 19 de marzo de 2021 a través de Disney Plus.

En cuanto a los horarios, serán los mismos que los nueve episodios de “WandaVision”, dependiendo del país, es decir, en España, “Falcon y el Soldado del Invierno” estará disponible a partir de las 9 de la mañana, al igual que en Francia, Italia, Alemania y Suecia.

México, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua: a partir de las 2:00 am.

Perú, Ecuador, Panamá y Colombia: a partir de las 3:00 am.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: a partir de las 5:00 am.

Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico y la Zona Este de los Estados Unidos: a partir de las 4:00 a.m.

