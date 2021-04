Las opiniones con respecto a la aparición de John Walker en el Universo Cinematográfico de Marvel son variadas. Algunos creen que el actor Wyatt Russell ha realizado un gran trabajo en su interpretación pero otros simplemente lo odia. “The Falcon and the Winter Soldier” tendría mucho más por contar sobre este personaje.

En el capítulo 5 de la serie vimos que el personaje casi enloquece con el suero de super hombre. Gracias a Falcon y el Soldado de Invierno, se recuperó el escudo y se apresó a Walker, para ser juzgado posteriormente.

Pero qué tan diferente es la historia que vemos en los cómics. Pues debes saber que sus poderes no provinieron de un suero que se encontró en el suelo, sino el mismo Power Breaker se encargó de volverlo un super hombre.

Lemar, su compañero, por otro lado, tomó el suero junto a otro compañero. Allí es cuando Hoskins se convirtió en el popular Battlestar, la mano derecha de Super-Patriot (el rival de Capitán América).

Por lo pronto, no se sabe qué es lo que sucederá con Walker. Algunos creen que al ser reclutado por Valentina Allegra de Fontaine, tomará el papel de US Agent con un escudo de hierro que imita al de Capitán América.

El Universo Cinematográfico de Marvel ha abierto la puerta a nuevos personajes. Actualmente se desarrolla la fase 4 de los Vengadores en Disney Plus. “The Falcon and the Winter Soldier” solo cuenta con seis episodios y es más que suficiente para explicar el futuro de la herencia de Capitán América; así como también, el destino de Sam Wilson, John Walker y Bucky Barnes.

No obstante, no es posible crear una historia tan compleja sin presentar a nuevos personajes. El capítulo 5 comienza con la recuperación del escudo de Capitán América y el juicio y destierro a John Walker.

Por supuesto, no podría terminar allí la historia de este personaje, así que Marvel Studios presenta a Valentina Allegra de Fontaine como una nueva reclutadora de super hombres. Todo parece indicar que ella tomará un rol similar al de Nick Fury.

¿Quién es Valentina Allegra de Fontaine?

Valentina Allegra de Fontaine apareció en el capítulo 5 de “The Falcon and the Winter Soldier”, papel interpretado por la actriz Julia Louis Dreyfus. Por lo pronto se conoce muy poco sobre este personaje en el UCM pero en los cómics es una conocida villana.

Su nombre real no se conoce pero se sabe que es una agente al igual que Nick Fury. Se enlistó en S.H.I.E.L.D. y eventualmente tuvo una relación con Fury. No obstante, su camino por la senda de los héroes fue corta.

En secreto se unió a HYDRA e inclusive cambió su sobrenombre a Madame Hydra. Todo parece indicar que está reuniendo a su propio equipo de héroes y el primero es John Walker, quien ya ha consumido el suero de superhombre.

