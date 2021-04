No cabe duda que las nuevas series del Universo Cinematográfico de Marvel servirán para conocer más acerca de los personajes. “The Falcon and the Winter Soldier” solo cuenta con seis episodios y es más que suficiente para explicar el futuro de la herencia de Capitán América; así como también, el destino de Sam Wilson, John Walker y Bucky Barnes.

No obstante, no es posible crear una historia tan compleja sin presentar a nuevos personajes. El capítulo 5 comienza con la recuperación del escudo de Capitán América y el juicio y destierro a John Walker.

Por supuesto, no podría terminar allí la historia de este personaje, así que Marvel Studios presenta a Valentina Allegra de Fontaine como una nueva reclutadora de super hombres. Todo parece indicar que ella tomará un rol similar al de Nick Fury.

¿Quién es Valentina Allegra de Fontaine?

Valentina Allegra de Fontaine apareció en el capítulo 5 de “The Falcon and the Winter Soldier”, papel interpretado por la actriz Julia Louis Dreyfus. Por lo pronto se conoce muy poco sobre este personaje en el UCM pero en los cómics es una conocida villana.

Su nombre real no se conoce pero se sabe que es una agente al igual que Nick Fury. Se enlistó en S.H.I.E.L.D. y eventualmente tuvo una relación con Fury. No obstante, su camino por la senda de los héroes fue corta.

En secreto se unió a HYDRA e inclusive cambió su sobrenombre a Madame Hydra. Todo parece indicar que está reuniendo a su propio equipo de héroes y el primero es John Walker, quien ya ha consumido el suero de superhombre.

¿Quién es Valentina Allegra de Fontaine?. (Foto: Marvel Comics)

Tan solo en el primer episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios dejó en claro que era un error que Falcon renunciara al escudo de Steve Rogers. Como es de esperarse, el Gobierno de los Estados Unidos tomó acción en el asuntó y presentó a John Walker como el nuevo Capitán América. Este nuevo personaje solo tuvo en su poder el escudo por unos cuantos episodios.

El día de hoy, 16 de abril, la productora compartió el penúltimo episodio de la serie en donde se han solucionado algunos problemas pero se ha dado pie a otros. Todo comienza con la pelea entre Falcon y el Soldado de Invierno contra John Walker.

El objetivo es hacer que renuncie al escudo. La batalla no es nada fácil para Falcon, el cual no es un super hombre pero finalmente logran evitar que siga manchando el símbolo de paz que representaba Steve Rogers.

Luego de este momento, Marvel Studios da inicio a la presentación de los nuevos personajes que formarán la fase 4 del universo cinematográfico de los Vengadores. John Walker es juzgado y desterrado pero en las escenas post-créditos se ve que se prepara para tomar el rol de US Agent.

Falcon, por otro lado, se convierte en el nuevo Capitán América y le deja las alas a Torres, el soldado que le ayudó en la misión del primer episodio. Curiosamente, se ve que Sam Wilson abrir un maletín que contiene un traje nuevo.

Pero quizás la gran sorpresa de este episodio es la presentación de Valentina Allegra de Fontaine, papel interpretado por la actriz Julia Louis Dreyfus. Poco se ha mencionado sobre el personaje, pero ella tendrá un rol similar a Nick Fury.

Todo parece indicar que en “Secret Invasion”, ella tomará el papel de Lady Hydra. Básicamente, es una agente infiltrada en el Gobierno de los Estados Unidos.

