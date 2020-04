Todo se ha vuelto una pesadilla para la gente de ‘The Falcon and the Winter Soldier’. El rodaje en Praga tuvo que paralizarse luego de que Marvel Studios suspenda el proyecto a causa del coronavirus, un agente infeccioso que la OMS ha declarado como pandemia. Hacen falta tres semanas para concluir esta importante fase.

Sebastian Stan, en una reciente entrevista para un portal dedicado a los cómics, manifestó que la producción aún no está terminada y que aún faltan escenas por grabar.

“Lo que me encantaba de esto era que, en cuanto a tono, estaba mucho en el mismo mundo que Capitán América: El Soldado de Invierno, que fue una de mis experiencias favoritas de entre todas las que he tenido. Así que, en cierto sentido, era terrenal y estaba muy metida en el mundo tal y como lo conocemos.”

Además, Stan ha manifestado que la serie no solo encajará en un tono de thriller de espionaje, sino que también incluirá escenas de muchas acción centralizadas en los personajes protagonistas de la serie.

“Estamos pudiendo mantenerla en el mundo de las películas, así que es reconocible en ese sentido, pero al mismo tiempo, esos personajes están teniendo más kilometraje que explorar para todos nosotros. Podemos ponerlos en situaciones en las que nunca les hemos puesto antes porque ahora tienes seis horas en lugar de dos. Siempre es un descubrimiento.”