Marvel Studios ha cerrado la emisión de WandaVision en Disney Plus. Esta fue la primera serie de la fase 4 del UCM y todavía hay mucho más por mostrar. The Falcon and the Winter Soldier se estrenará el 19 de marzo.

Como ya hemos visto en la serie de Wanda, Marvel ha conectado con el famoso blip de Avengers: Endgame para explicar cómo es que impactó el retorno de los eliminados por Thanos.

Ahora la pregunta de los fans es cuándo se situará The Falcon and the Winter Soldier. El medio Collider afirma en su portal web que esta historia se situaría seis meses después de los sucesos de Endgame.

El medio mencionado compartió unas palabras con la directora Kari Skogland. Lamentablemente, no especificó cuándo sucederá la serie y solo contestó que es “absolutamente crítico” el periodo de tiempo.

“Todo fue informado narrativamente por ese evento para nosotros. Significaba que ya habíamos superado la conmoción. Hemos superado la alegría, porque estamos imaginando que habría mucha alegría en el regreso de la gente. Ahora estamos en la realidad de eso, que es complicado”, comentó el directora.

Marvel: The Falcon and the Winter Soldier sucede meses después de Avengers: Endgame. (Foto: Difusión)

Kevin Feige explica si veremos a Chris Evans en el futuro del UCM

Muchos se han preguntado si la productora ha tomado en cuenta a Chris Evans para la serie de Falcon o si tiene planes para que vuelva en un futuro. Recordemos que en enero se volvió viral la noticia de los rumores que decían que Evans estaba en negociaciones para su retorno al UCM.

Los informes afirmaban que no tendría una nueva cinta sino que podría contar con cameos al igual que Robert Downey Jr. Pero qué dice Kevin Feige, CEO de Marvel Studios, al respecto.

En una entrevista con el medio Entertainment Weekly, el directivo explica que no tienen planes sobre el retorno del actor.

“Rara vez respondo no a nada porque las cosas siempre me sorprenden con lo que sucede, pero ese rumor, creo, fue disipado bastante rápido por el hombre mismo”, explicó.

Se trata de una referencia a la respuesta que dio Evans en sus redes sociales luego de que se compartieran los rumores. A través de sus redes sociales solo atinó a decir “noticias para mi”.

