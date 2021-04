Tan solo en el primer episodio de “The Falcon and the Winter Soldier”, Marvel Studios revela que Falcon renuncia a la herencia de Capitán América entregando el escudo de Steve Rogers a un museo.

No obstante, este elemento no se mantuvo mucho tiempo en exhibición ya que al final de este capítulo vemos que John Walker es presentado como el nuevo Capitán América. Pese a que muchos depositan en él su confianza, queda claro que no es apto para este reto.

En el capítulo 4 vemos que roba el último suero de super soldado y comienza a desarrollar los efectos de super fuerza, pero sus emociones se salen de control cuando matan a su compañero.

Pues en un reciente teaser compartido por YouTube vemos que en el capítulo 5 luchará este personaje contra Falcon y el Soldado de Invierno. Por otro lado, un comercial de la serie compartido por un usuario se ve a profundidad esta escena.

Recordemos que antes del estreno de “The Falcon and the Winter Soldier” se compartió una escena en la que ambos protagonistas se despedían; allí Falcon cargaba el escudo. Todo parece indicar que él es el elegido al final de la serie.

Sebastian Stan habló sobre cómo le gustaría que sea el final de Winter Soldier

Todo tiene su final... ¿Será acaso que Soldado de Invierno (Sebastian Stan) tiene los días contados en la serie The Falcon and the Winter Soldier, la serie exclusiva de Marvel para la plataforma Disney Plus? Una simple declaración ha hecho que los fans estén preocupados por el futuro de Bucky Barnes, el buen amigo de Steve Rogers (Chris Evans) desde el inicio del UCM.

El coprotagonista de The Falcon and the Winter Soldier fue consultado sobre cómo espera que su personaje llegue a su fin en el Universo Cinematográfico de Marvel, en caso de que llegue ese día.

“¿Quieres que te responda cómo moriría Bucky?”, dijo Stan para Uproxx. “Oh, hombre, con suerte en este punto, sería en una cama agradable y cálida como un hombre de 200 años con una familia. Esa es su manera ahora, creo que se lo ha ganado”.

De momento, Stan seguirá interpretando a Winter Soldier en los dos últimos capítulos de la serie de Marvel. Más allá de eso, aunque parece inevitable que vuelva a interpretar el papel, Marvel Studios aún no ha revelado dónde aparecerá el personaje, a pesar de haber presentado la mayoría de sus producciones para los próximos dos años. Tampoco se ha hablado de una segunda temporada de The Falcon and the Winter Soldier.

¿Cómo crees que Bucky algún día se retirará del Universo Cinematográfico de Marvel? Quizá las cosas no sean tan sencillas para el personaje, pero bien se merece un poco de tranquilidad en los últimos días de su carrera como Vengador.

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los domingos en nuestras plataformas de audio disponibles.