El Universo Cinematográfico de Marvel tiene entre manos muchos proyectos para la fase 5 y la 6. La saga del multiverso inició con el estreno de “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, la tercera cinta de la franquicia del Hombre Hormiga. Otra de las producciones que se estrenarán en 2023 es “The Marvels”.

Esta cinta inicialmente iba a llevar el nombre de “Capitana Marvel 2″; sin embargo, con la llegada de las series a la plataforma Disney Plus, cambió el nombre a “The Marvels” para incluir a otras dos heroínas: Ms. Marvel y Photon.

La primera apareció en su propia serie que llevó el mismo nombre. La actriz Iman Vellani interpretó a Kamala Khan, quien obtuvo sus poderes tras vestir un brazalete de su familia Djinn. Al final de la serie, por alguna extraña razón cambió de posición con Carol Danvers.

En cuanto a Photon, se trata de Monica Rambeau. En este caso, consiguió poderes al verse expuesta a la energía del caos que emitía Scarlet Witch al momento de crear su realidad de bolsillo. La actriz Teyonah Parris también será parte del proyecto “The Marvels” según el póster oficial de la película.

Brie Larson habla acerca de Iman Vellani

En una reciente entrevista para el medio Entertainment Weekly, la actriz que interpreta a Carol Danvers, comentó acerca de cómo fue trabajar con la Vellani, quien solo tiene 20 años.

“Iman [Vellani] es el futuro. Ella es la Sra. Marvel perfecta y la persona y compañera de reparto más increíble. Estoy muy emocionada por su éxito y estoy muy emocionada de ver qué hará con su vida porque puede hacer lo que quiera. mi gente favorita en esta tierra”, explicó Larson.

