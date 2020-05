Marvel Studios detuvo la producción de us películas por el coronavirus. PEse a esto, ha comenzado a publicar detalles de The New Mutants en redes sociales.

Ahora, los seguidores de Marvel podrán apreciar con mejor detalle a personajes como Smiley Men y Demon Bear. También vemos a Magik entrando a un portal que parece conducir al inframundo.

Nuevas mágenes de The New Mutants (Marvel)

Las imágenes de Marvel muestran, además, a una malherida Cecilia Reyes usando sus poderes para generar campos de fuerza alrededor de los mutantes.

La producción de The New Mutant tiene como base la saga Demon Bears de Chris Claremont y Bill Sienkiewic. El estreno estaba programado para el 3 de abril en Estados Unidos, pero el coronavirus ha hecho que sea retrasado sin nueva fecha oficial.

MARVEL | Nuevo proyecto

Anthony y Joe Russo, los directores de Avengers: Endgame, la película más taquillera de Marvel, serán los productores de la versión live action de Hercules, el héroe de la mitología griega cuya historia llegó al cine animado en 1997.

El portal The Hollywood Reporter informó que los cineastas de las dos últimas películas de los Vengadores estarán detrás del proyecto. Dave Callaham, quien anda escribiendo el guión de Shang-Chi, la película de Marvel, también formará parte de la producción.

No hay fecha de lanzamiento para el nuevo proyecto de los cineastas de Marvel. Tampoco si es que estará disponible en exclusiva para Disney+, como sucedió con el remaje de La dama y el vagabundo. Al menos tenemos la certeza que el talento de Marvel seguirá produciendo películas para Disney.