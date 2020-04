Marvel: “The New Mutants” será la película más corta del UCM

¿Será que no le tienen fe? La película The New Mutants, el spin off de X-Men, será la película más corta en la saga cinematográfica de Marvel.

Hay que tener en cuenta que la edición final de The New Mutants está lista desde hace buen tiempo, solo que la pandemia del coronavirus ha hecho que su estreno se vea retrasado. Por lo tanto, ya es casi una seguridad la duración final del largometraje.

El portal Consumer Protection informó que la película de Marvel dedicada a los mutantes durará 94 minutos. Otras versiones apuntaban a 99 minutos, pero sucede que esta es la nueva cifra que ahora se maneja en la industria del entretenimiento.

The New Mutants, de esta manera, no solo será la más corta en duración del UCM, sino también de toda la saga de X-Men y spin offs como Wolverine y Deadpool.

The New Mutants tenía su última fecha programada para el 3 de abril. Habrá que esperar a la confirmación final para saber en qué momento del 2020 se verá en la pantalla grande.

MARVEL | Venom 2

Venom 2 continuaría su producción pese a coronavirus. Sony ya tendría listo el estreno del tráiler oficial, el cual llegaría a YouTube más pronto de lo que esperas.

Ahora, ha llegado una nueva filtración desde Rusia. Eso sí, no afirmamos que esto sea verdadero, puesto que se trata de un rumor de una fuente muy confiable que anteriormente ha revelado detalles de algunas producciones de Marvel.

El tráiler comienza con el clásico logotipo de Marvel y Sony. Asimismo, la imagen se trasladará a San Francisco, mientras que un transeúnte menciona lo siguiente: “Un nuevo héroe protege la ciudad”.