Marvel Studios estrenará muchas otras producciones luego de Avengers: Endgame. Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será una de las cintas que integren la Fase 4 del UCM, pero todavía no cuenta con fecha de estreno oficial.

James Gunn volverá a dirigir la cinta, luego del despido de parte de Disney y se espera que vuelvan todos los actores que vimos en las pasadas películas. Chris Pratt es más que seguro que volverá pero no se sabe nada respecto a Thor.

El actor estaba promocionando la cinta “Onward”, de Disney Pixar, en la alfombra roja cuando se aproximó al medio IGN para ser interrogado sobre su futuro en Marvel. “¿Qué pasó con Thor?”, se le pregunta.

“¿Cómo sabes que Thor no estará en Guardianes 3?”, le responde al entrevistador. “No hemos comenzado todavía. Podría estar presente en Guardianes 3. No lo sabemos. No hay un sí definitivo. Solo esperaremos para saber.”, finaliza.

Por supuesto, esta misma pregunta se le hizo a James Gunn a lo que respondió lo siguiente: “El guión cambiará porque siempre lo hacen hasta el momento del rodaje”. No hay respuesta clara si si Chris Hemsworth volverá a su papel de Thor.