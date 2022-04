Muchos fans ya han visto la primera tanda de series de Marvel Studios que han llegado a la plataforma Disney Plus: “WandaVision”, “Loki”, “The Falcon and the Winter Soldier” y “Hawkeye”. Entre tanto, siguen a la espera del estreno de las siguientes películas de la fase 4 que expandirán este universo fantástico.

No solo esperamos el estreno de “Black Panther 2″, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, “Guardians of the Galaxy Vol. 3″, “The Marvels”, “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” y mucho más.

Como se puede ver, el calendario de estrenos para 2022 y 2023 está muy apretado. Esto se debe a que la pandemia retrasó la llegada de carias producciones como Black Widow o Eternals, lo cual ha significado correr todo el calendario.

El récord de “Thor Love and Thunder”

Ante esta situación, algunos fans han notado que Marvel Studios tiene un serio problema: el tiempo para la promoción de sus películas es cada vez más corto. Se ha evidenciado este caso con “Thor Love and Thunder”, cinta que todavía no ha estrenado su primer tráiler.

Solo quedan 92 días del estreno y todavía no tenemos imágenes promocionales. La última cinta que tuvo un periodo corto de etapa publicitaria fue The Incredible Hulk, con 93 días.

MCU Countdowns #2:

Moon Knight Ep.3- 6 Days

Doctor Strange in the Multiverse of Madness- 29 Days

Ms. Marvel Ep.1- 62 Days

She-Hulk- Mid-2022

Thor: Love and Thunder- 92 Days

Halloween Special- Halloween 2022

I Am Groot- Late 2022

Black Panther: Wakanda Forever- 218 Days — Moon Knight & FB Fanboy (MKnight/FB Era) (@MoonKnight_E1) April 7, 2022

Escucha Dale Play en Spotify y Spreaker. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.