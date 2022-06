Todos los actores del Universo Cinematográfico de Marvel pasan por arduas sesiones de entrenamiento para interpretar a los superhéroes de los cómics. Chris Hemsworth es uno de los más ‘fortachones’ y se ha tenido que volver a poner en forma para interpretar a Thor en la cinta “Thor: Love and Thunder”.

Se espera que esta sea la última cinta del UCM en la que participará el actor. Esto se debe a que la productora ha dado inicio al reemplazo de los actores veteranos para darle paso a nuevos rostros.

Curiosamente, en los avances de la película se ve al personaje volviendo a entrenar, al igual que el actor. Recordemos que tras el chasquido de Thanos, Thor decidió abandonar el combate y subió mucho de peso.

Recientemente, Disney compartió una entrevista con el actor, en donde habló acerca de su duro entrenamiento para volver a tener el cuerpo de un dios nórdico. Declaró que el peso que debía cargar ahora estaba muy por encima de su marca personal.

“Esto fue particularmente difícil porque el peso objetivo que apuntábamos estaba bastante por encima de lo que había estado antes. Este fue probablemente el más grande y en mejor forma que he tenido. Tuvimos 12 meses en los que estuve en casa solo entrenando y titiritero el cuerpo y la manipulación. Probamos más natación, luego probamos más artes marciales y ajustamos las calorías. Fue una exploración muy divertida. Me puse muy grande y en forma, pero luego solo tuve que aguantar durante cuatro meses, lo cual fue muy difícil”, detalló.

“No, mira, disfruto hacer ejercicio, lo hago. Ahora se ha convertido en un pasatiempo, me permite vivir una vida plena y jugar con mis hijos, surfear y hacer todo tipo de cosas. Así que fue una tarea en un momento, y ahora se convierte en una adicción, me encanta, me encanta. No me gusta hacer ejercicio necesariamente para llegar al tamaño de Thor, eso es brutal para mi cuerpo, y solo la cantidad de comida y así”, añadió.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

Escucha Dale Play en Spotify. Sigue el programa todos los lunes en nuestras plataformas de audio disponibles.