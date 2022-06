Marvel Studios introdujo a Thor en 2011 con el estreno de la primera cinta de la franquicia. Desde entonces, Chris Hemsworth se ha encargado de darle vida al Dios del trueno y se esperaba que “Thor: Love and Thunder” sea la última película del UCM en la que participe.

No obstante, durante la promoción de la cinta en Australia, el actor conversión con el medio TODAY y aclaró que todavía no ha cesado su trabajo en Marvel. Recordemos que otros Vengadores veteranos como Iron Man y Capitán América abandonaron el proyecto tras “Avengers: Endgame”.

“Fue mucha nostalgia en [Thor: Love and Thunder] para mí, como lo fue con la última película de los Vengadores. Llevo diez u once años haciéndolo. La primera vez que interpreté a Thor fue junto a Natalie Portman, y fue uno de mis primeros trabajos, y seguía pensando que me iban a despedir, o que nada iba a funcionar, o que los fans no iban a aceptar mi versión del personaje”, detalló.

“Creo que Thor está en un lugar muy diferente al que estaba en la primera película, y ahora vemos a Jane Foster entrar, tiene un montón de superpoderes y es una superheroína. Fue una dinámica divertida frente a la cámara. Allá”, añadió

Todavía no se sabe si el papel de Thor pasará a Natalie Portman, quien ha aparecido en los diferentes avances cargando el martillo Mjolnir. El 8 de julio, fecha del estreno, se conocerá si se continuará Chris Hemsworth.

Tráiler de “Thor: Love and Thunder”

